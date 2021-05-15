Türkiye, yelkende 8 sporcuyla Tokyo'da olacak - Son Dakika

Türkiye, yelkende 8 sporcuyla Tokyo'da olacak

15.05.2021 00:57
Türkiye, yelkende 8 sporcuyla Tokyo'da olacak, System.String[]

Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak.

Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, yelken branşında 8 sporcuyla yer alacak.

Olimpik Milli Sporcu Onur Cavit Biriz'in RS: X Erkekler kategorisinde Tokyo'da mücadele etmeye hak kazanmasıyla birlikte Türkiye, yelken branşında Olimpiyat Oyunları'nda 8 sporcuyla boy gösterecek. Ay-yıldızlı formayla Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak olan sporcu listesi şu şekilde:

Alican Kaynar - Finn

Ateş Çınar - 470

Deniz Çınar - 470

Beste Kaynakçı - 470 Kadınlar

Okyanus Arıkan - 470 Kadınlar

Ecem Güzel - Laser Radial

Dilara Uralp - RS: X Kadınlar

Onur Cavit Biriz - RS: X - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye, yelkende 8 sporcuyla Tokyo'da olacak - Son Dakika Spor


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