Türkiye Yeni Bir Şahlanışın, Dirilişin Eşiğindedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "17 yıldır oynanan tüm oyunlara ve yapay manipülasyonlara rağmen ülkemizi hedeflerine doğru kesintisiz bir şekilde taşımayı başardık.

Çekmeköy Turgut Özal Kültür Merkezi'nde AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği "Halk Buluşması"na katılan Oktay, Çekmeköylülerle bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu anlattı.



Oktay, "Bir İstanbul sevdalısı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere en kalbi selamlarını iletiyorum. Çekmeköy, tabiatıyla ve üretime, istihdama katkısıyla öne çıkan güzide bir ilçemiz. Bundan 20 sene öncesine kadar, Çekmeköy'de Kanuni Sultan Süleyman döneminde kurulan küçük köylerin varlığı devam ederken bugün Çekmeköy, İstanbul'un modern ilçelerinden birisi haline gelmiştir." diye konuştu.



İl ziyaretlerinde, şehirlerin son 17 yılda nereden nereye geldiğine bir kez daha şahit olduklarını belirten Oktay, şunları kaydetti:



"Şehirlerimizle ve şehirlerimize hizmet eden kadrolarımızla gurur duyuyoruz, Allah hepsinden razı olsun.

İki kıtanın göz bebeği bu aziz şehre hizmet eden herkesten de Allah razı olsun.

En başta güzel İstanbul'un havasından suyuna, temizliğinden sosyal hizmetlerine hangi sıkıntılar yaşadığını çok iyi bilen bir liderimiz var.

Daima İstanbul'un derdiyle dertlenmiş, İstanbul, Türkiye ve millet sevdalısı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İstanbul'da yaptığımız hizmetler neticesinde; artık 25 yıl öncesinin İstanbul'u yok. Ondan eser bile yok. Bazılar tekrar hatırlatmaya çalışıyor. Gerçi hatırlıyoruz da... Şişli'deki çöp bidonlarını görünce hatırlıyoruz."



AK Parti'nin hizmetleriyle İstanbul'un ihya olduğunu, 31 Mart'tan sonra da Cumhur İttifakı'yla çok daha güçlenerek gelen bir icraat dönemine girileceğini kaydeden Oktay, eskiden beri muhalefetin yönettiği ilçelere baktıklarında en çok sorunun yaşandığı bölgelerin buralar olduğunu, 2019'un Şişlisinde çöp yığınlarını gördüklerini ifade etti.



Oktay, merkezi yönetim yatırımları olmasaydı söz konusu bölgelerin hala 20 yıl önceki haliyle kalacağını ifade ederek, "Konuşmak kolay. Yıkmak kolay. Bu şehre yeniden Sinan olmak mesele. Bu şehre gönül vermek, eser kazandırmak mesele. Bu iş bir aşk işi. Bu yüzden 'Memleket işi gönül işi.' diyoruz. Çekmeköy, memleket işi gönül işi ne demek çok iyi bilir.

Biliyorsunuz değil mi?

İstanbul'a hizmet etmenin, Çekmeköy'e hizmet etmenin yeri bizde ayrıdır.

İstanbul'a yaptığımız yatırımları anlatmak için bu programın süresi yetmez. Biz bu şehri dünyanın kalbi olarak görüyoruz.

İstanbul geçtiğimiz 17 yılda dünyanın en iddialı büyük projelerine ev sahipliği yaptı, yapmaya da devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.



"Ulaşım sorunu çözülene kadar durmak dinlenmek yok"



Muhalefetin ülkede tek bir dikili ağacı olmadığını, muhalefetin yıkmak için gayret ettiğini söyleyen Oktay, İstanbul'a kazandırılan mega projelere dikkati çekerek, "Havalimanı deyince gezi olaylarını hatırladım. 'İstemezükçüleri' hatırlıyorusunuz değil mi? 'Havalimanı istemiyoruz.' dediler. Yaptık mı? 'Köprüleri istemezük.' diyorlardı. Her iki köprüyü de her iki uçtan yaptık mı, inci gibi dizdik mi? 'Türkiye'nin faydasına her ne varsa onu istemezük.' diyorlardı. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Yaparız.' dedik ve dimdik durduk. Yaptık mı? Bundan sonra da aynısını yapacağız. Biz bir konuda söz verirsek yaparız elhamdülillah. Sizlerin desteğiyle İstanbul'un en temel problemlerini çözdük, çözüyoruz. İstanbul'un diğer tüm sorunlarıyla birlikte ulaşım sorunu çözülene kadar bize durmak dinlenmek yok." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasının devamında Çekmeköy'e yapılan ve yapılacak yatırımlardan bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biliyorsunuz 200 yataklı Çekmeköy Hastanesi'nin inşası bir süredir devam ediyordu.

Hastanenin yapım süreci tamamlandı ve inşallah en kısa zamanda hizmete açıyoruz.

Şimdiden Çekmeköy'e hayırlı olsun. Benim Çekmeköylü kardeşlerim, artık sağlık problemleri için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak.

Sağlığın yanı sıra eğitimde de Çekmeköy'ün yanındayız.

Çekmeköylü çocuklarımızın evlerine yakın okullarda en iyi eğitimi almalarını hedefliyoruz. Okul denince belki dünyanın en iyileri arasına ilerliyoruz. 20 kişinin altında Türkiye'de sınıf mevcutları var. Bu doğrultuda ilçemize 10 yeni okul inşa edeceğiz."



Çekmeköy Kaymakamlık binasının yenileneceğini de aktaran Oktay, ilçede daha birçok yatırımın hayata geçirileceğini duyurdu.



Binali Yıldırım, bir dava adamıdır"



Oktay, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın hizmet geçmişine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Büyükşehir'de bir büyük dava adamı Binalı Yıldırım ve Çekmeköy'de belediyeciliğiyle tecrübenin ismi Ahmet Poyraz ile ele ele verip, ilçemizi de İstanbul'u da inşallah şahlandıracağız.

Binali Yıldırım'ı benim size anlatmama gerek yok. Ülkemize kazandırdığı eserlerle zaten Binali Yıldırım bir marka. Sizler onu çok iyi tanıyorsunuz; Türkiye onu çok iyi tanıyor.

Yatırım deyince Binali Yıldırım. Aşkla şevkle millete hizmet deyince Binali Yıldırım. Samimiyet, tevazu ve gayret deyince Binali Yıldırım. Memleket sevdalısı bir proje adamı. Gönül kazanmak onun işi. Kendisi, bugüne kadar Cumhurbaşkanımızla, ulaştırma bakanı, başbakan ve Meclis başkanı olarak görev yaptı. Çok büyük hizmetlere imza attı.

Üstelik Sayın Binali Yıldırım'ın rahmetli babası da sizlerin hemşehriniz. Çekmeköy'de yaşamış birisi. Çekmeköy birçoğuna ev sahipliği yapmış. Binali Yıldırım yeniden İstanbul'a dönerek, bu defa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu aziz şehre en iyi şekilde hizmet edecek. 'Durmak yok yola devam.' diyen Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz da sizlerin çok iyi tanıdığı; belediyecilikte tecrübeli bir isim. Çekmeköy'ün aynı zamanda kurucu Belediye Başkanı olan Ahmet Poyraz iki dönemdir Çekmeköy'e çok önemli hizmetlerde bulunmuştur.



Çekmeköy'de gönül belediyeciliğinin kazanacağını dile getiren Oktay, sözlerini, "17 yıldır oynanan tüm oyunlara ve yapay manipülasyonlara rağmen ülkemizi hedeflerine doğru kesintisiz bir şekilde taşımayı başardık.

Geçmişin eksiklerini telafi etmekle kalmadık, geleceğinin de altyapısını oluşturduk. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına yaklaştığımız bu dönemde Türkiye yeni bir şahlanışın yeni bir dirilişin eşiğindedir.

Şimdi bu altyapı üzerinde daha büyük ve güçlü Türkiye'yi, güçlü İstanbul'u birlikte inşa etmek durumundayız.

Biz tüm zorlukları 17 yıldır milletimizle, sizlerle aştık. Allah'ın izniyle yine sizlerle yürüyeceğiz." diye tamamladı.



Öte yandan Oktay, salona girdikten sonra sahneye gelerek vatandaşlarla öz çekim yaptı.



AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan adayı Ahmet Poyraz ise Oktay'ı ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını dile getirerek, Çekmeköy'de Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi mutlu edeceklerini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklerini her zaman hissettiklerini kaydeden Poyraz, necip bir milletin hizmetkarı olmaktan onur duyduklarını anlattı.



AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş da muhalefetin Erdoğan düşmanlığı ve AK Parti karşıtlığıyla ittifak kurduğunu belirterek, bazı kesimlerin parti içinde muhalefet oluşturmaya çalıştığını söyledi.



AK Parti iktidarları boyunca hizmet almayan vatandaşın kalmadığını aktaran Ataş, "81 ilde, 973 ilçede, 289 beldede, 32 bin 800 mahallede, 18 bin 100 köyde dokunmadığımız kimse kalmamıştır. Hizmet noktasında hiçbir kesim dışarıda kalmamıştır." dedi.

