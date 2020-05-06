Türkiye yeni dijital uygulamalara hazırlanıyor - Son Dakika
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Türkiye yeni dijital uygulamalara hazırlanıyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye'ye gelecek dönemde dijital alanda yeni uygulamalar, teknolojiler ve altyapılar kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türkiye'ye gelecek dönemde dijital alanda yeni uygulamalar, teknolojiler ve altyapılar kazandırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Dijital Gündem tarafından düzenlenen Salgınla Mücadele ve Dijital Dönüşüm konulu üçüncü video konferansta Ali Taha Koç, Bilişim Medyası Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği, Bilişim Sanayicileri Derneği, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği, Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, Yazılım Sanayicileri Derneği, Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği, Teknolojide Kadın Derneği temsilcileriyle bir araya geldi.

Dernek temsilcileri konferansta, bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan sorunlar, bunlara ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Konferansta yaptığı konuşmada, salgın dolayısıyla tüm insanlığın yaşamı ve çalışma şeklinin değiştiğine işaret eden Koç, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sadece bir sağlık riski olmaktan çıkıp siyasi, ekonomik ve sosyal boyutları olan benzersiz bir küresel imtihana dönüştü. Bütün ülkeler bu imtihandan başarıyla çıkamayacaklar. İnşallah Türkiye olarak bu imtihanı hızlı bir çıkışla atlatacağız." dedi.

Bu süreçte dijital teknolojilerin kullanımının ciddi biçimde arttığını, bunun yanında kullanılan dijital uygulamaların güvenliği konusunun gündeme geldiğini dile getiren Koç, "Türkiye'nin dijital dönüşümü için milli ürünlerin kullanılması konusundaki kırmızı çizgimizin ne kadar doğru bir strateji olduğu kanıtlanmış oldu." diye konuştu.

"Türkiye, e-devlet uygulamasında AB'de 4'üncü sıraya çıktı"

Türkiye'nin, Avrupa Birliği (AB) tarafından gerçekleştirilen ve birkaç hafta içinde yayımlanacak "AB 2020 Yılı e-devlet Endeks Çalışması'nda, kullanıcı odaklılık konusunda 34 ülke arasında 4'üncü sıraya yükseldiğini belirten Koç, bir önceki değerlendirmede Türkiye'nin 24'üncü sırada yer aldığını, vatandaşa ulaşan bir e-devlet anlayışı varlığının AB tarafından da onaylanacağını vurguladı.

Koç, e-Devlet Kapısının salgınla mücadelede sosyal izolasyonun sağlanmasında çok önemli rol oynadığını, birçok önlemin bu şekilde hayata geçirildiğini söyledi. Ali Taha Koç, "Operatörlerin elektronik abonelik konusunu da çalışıyoruz. Bir yasa tasarımız var. O da yakında gelecek, bu yıl içinde güzel haberlerimiz olacak inşallah." dedi.

"Araçlarım" uygulaması geliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, gelecek hafta başına kadar konu bazlı bütünleşik hizmetlere de geçeceklerini bildirdi. Koç, şöyle konuştu:

"Birçok kurumun beraber verdiği hizmeti tek bir araçtan vereceğiz. İlk olarak "araçlarım" uygulaması geliyor. Aracınız varsa aracınızla ilgili her şeye bir noktadan erişebileceksiniz. HGS, OGS, emisyon, vergi, trafik cezası farklı kurumlar tarafından verilen hizmetlerdi. Artık vatandaşımıza konu odaklı ve bütünleşik hizmetler vererek. Endekslerdeki sıramızı daha da yükseltmek istiyoruz."

"Siber saldırı kaynakları 2,5 kat arttı"

e-Devlet kullanıcı sayısının yaklaşık 47 milyona ulaştığı bilgisini veren Koç, son süreçte sosyoekonomik destek başvurularının yaklaşık 62, eğitim bilişim ağına (EBA) girişlerin yaklaşık 15, sosyal güvenlik kayıt belgesi gibi sorgulamaların yaklaşık 6 kat arttığını söyledi.

Yılın ilk 4 ayında yapılan işlem sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttığına işaret eden Koç, mart ve nisan aylarında birçok işlemin e-Devlet Kapısı üzerinden yapıldığını bildirdi.

Koç, dijital hizmetlerdeki bu artışla birlikte siber saldırıların da arttığını ve son 2 ayda siber saldırı kaynaklarında 2,5 katlık yükselme tespit edildiğini aktardı.

Türkiye'nin video konferans uygulaması planı

Ali Taha Koç, aşı çalışmalarına yönelik olarak bütün araştırmacılarla yakın çalışma halinde olduklarını, ortaya çıkan maske, yüz siperliği gibi ihtiyaçlara yönelik de birlikte iş yapabilme süreçleri oluşturduklarını ifade etti.

Yerli solunum cihazı örneğinde olduğu gibi farklı paydaşları bir araya getirerek Türkiye'nin bir video konferans uygulamasını oluşturmayı hedeflediklerini belirten Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Video konferans, uzaktan eğitim, iletişim konusu artık hayatımızın olmazsa olmazı. Türkiye'de bunu yapabilen birçok kurumun beraber aynı masada oturup Türkiye'nin video konferans uygulamasını yapma planımız var. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak buna önderlik edeceğiz. Bütün kurumları toplayıp ihtiyaçlarımızı gidereceğiz.

Milli İletişim Platformu dediğimiz bir platformla beraber e-mail, chat, bulut yazılımlarını birleştiren bir platform üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Kovid-19 süreci dolayısıyla her şeyi biraz ileriye attık. Önceliğimizi bu sürece verdik."

Yapay zekayla hastalık tahmini

Büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının da gündemlerinde olduğunu anlatan Koç, ofis olarak akciğer grafisi üzerinden hastalığa yakalanıp yakalanılmadığını tahmin eden bir algoritma geliştirdiklerini söyledi.

Koç, MR görüntülerinden beyin tümörü teşhisi konusunda bir algoritma geliştirip kullanmaya başladıklarını, bu tür uygulamaları karar süreçlerini desteklemek amacıyla gündeme aldıklarını belirtti.

Ayrıca, hız ve uçtan uca gecikme konusundaki ihtiyaçları fiber altyapı yatırımlarıyla karşılamayı amaçladıklarını kaydeden Koç, "Salgın süreci sonrasında Türkiye'de fiber altyapı yaygınlaştırma kampanyası yapmayı planlıyoruz, bu konuda çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Dijital Dönüşüm, Dönüşüm, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 04:18 Kaynak: AA


Son Dakika

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