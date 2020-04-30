Türkiye yeni rap yıldızını arıyor! - Son Dakika

Milyon TV ve Arpej yapım kurucusu UmutKuzey platformda videosunu paylaşan gençlere sesini tüm ülkeye duyurma ve kendi albümünü yapma desteği verilerek Türkiye'nin yeni rap yıldızı olma fırsatı sunuyor. Ayrıca Milyon Yapım'ın Türkiye'nin dört bir yanında düzenlediği dev müzik festivallerinin birinde yer alarak sesini duyurma şansı da genç rap yıldızı adaylarını bekliyor.

Rap in Play e katılmak için performans videosunu @rapinplayhesabını etiketleyerek 31 Mayıs 2020 tarihine kadar Instagram'da paylaşmak gerekiyor.