Son Dakika Haberleri: Türkiye yeni S-400 alımı için Rusya ile görüşüyor iddiası
Son Dakika Dünya Türkiye yeni S-400 alımı için Rusya ile görüşüyor iddiası

Türkiye yeni S-400 alımı için Rusya ile görüşüyor iddiası

1 saat önce

Türkiye daha önce satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lerden yeni alım yapmak için Rusya ile görüşmeler yürütmeye başladı.

Türkiye yeni S-400 alımı için Rusya ile görüşüyor iddiası, System.String[]

Türkiye'nin daha önce Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lerden yeni bir alım yapmak için görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.


S-400'leri üreten şirketin başındaki isim Alexandre Mikheïev konu ile ilgili "Biz şu anda bu seçeneği, ödeme planını ve teslimat tarihlerini görüşüyoruz." dedi.

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Türkiye, Rusya, S 400, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:28 
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