Türkiye yeni S-400 alımı için Rusya ile görüşüyor iddiası

Türkiye'nin daha önce Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lerden yeni bir alım yapmak için görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.



S-400'leri üreten şirketin başındaki isim Alexandre Mikheïev konu ile ilgili "Biz şu anda bu seçeneği, ödeme planını ve teslimat tarihlerini görüşüyoruz." dedi.