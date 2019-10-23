Türkiye yeni S-400 alımı için Rusya ile görüşüyor iddiası
1 saat önce
Türkiye daha önce satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lerden yeni alım yapmak için Rusya ile görüşmeler yürütmeye başladı.
Türkiye'nin daha önce Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'lerden yeni bir alım yapmak için görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.
S-400'leri üreten şirketin başındaki isim Alexandre Mikheïev konu ile ilgili "Biz şu anda bu seçeneği, ödeme planını ve teslimat tarihlerini görüşüyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:28
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