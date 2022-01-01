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Türkiye yeni yıla yeni zamlarla girdi - Son Dakika

Türkiye yeni yıla yeni zamlarla girdi

01.01.2022 12:27
Türkiye yeni yıla yeni zamlarla girdi

Elektrikten doğal gaza, akaryakıttan köprü geçişlerine kadar Türkiye yeni yıla yeni zamlarla girdi.

Elektrikten doğal gaza, akaryakıttan köprü geçişlerine kadar Türkiye yeni yıla yeni zamlarla girdi. Elektrikte fiyat artışı yüzde 50 ila yüzde 125 arasında olurken, konutlarda doğal gaz zammı yüzde 25. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada 1 Ocak 2022 itibarıyla kademeli tarife uygulamasına geçildiği bildirildi. Buna göre mesken aboneleri için aylık 150 kilowatta kadar tüketim miktarları için fiyat 1,37 TL/ kilowatt; 150 kilowattın üstündeki kısım için ise 2,06 TL/ kilowatt oldu. Böylece elektriğin birim fiyatı ilk kademe kullanımda yüzde 50, ikinci kademede ise yüzde 125 zamlanmış oldu.

EPDK'nin açıklamasında kademeli tarife ile dar gelirlilerin korunması ve enerji tasarrufu amaçlandığı belirtilerek, "Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında; 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur" denildi.

Açıklamada, maliyet artışları nedeniyle fiyatlarda yeni düzenlemenin zorunlu olduğu kaydedildi.

Doğal gaza zam

Ocak ayı itibarıyla yeni doğal gaz tarifesi açıklandı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den yapılan duyuruya göre konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatı yüzde 25; büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğal gazın fiyatı ise yüzde 50 zamlandı. Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğalgaz tarifesi de yüzde 15 oranında arttı.

Benzin ve motorin 13 liraya dayandı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorine 1,29, benzine 0,61, LPG'ye ise 0,78 TL zam yapıldığını duyurdu.

Yılın son saatlerinde yapılan zamla İstanbul'da benzinin litresi 12,92 liraya, motorin litre fiyatı 12,74 liraya, LPG'nin litre fiyatı da 8,76 liraya çıktı.

Köprü geçişlerinde iki yönde de ücret alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak köprülere yapılan zamları açıkladı. Buna göre, "15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Bakanlık, Avrasya Tüneli'ne ilişkin düzenlemesini de, "Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05: 00 – 24: 00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00: 00 – 05: 00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir" diyerek duyurdu.

DW/ GY,TY

(c)

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Türk Lirası, Doğalgaz, Türkiye, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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