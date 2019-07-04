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Türkiye yeniden IOC üyesi

2 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, Oşinografi Komisyonu (IOC) Yürütme Kurulu (YK) seçimlerinin 3 Temmuz 2019 tarihinde UNESCO Genel Merkezi'nde gerçekleştirildiği ve IOC'ye üye 150 ülkeden 118'inin oy kullandığı seçim sonucunda Türkiye'nin 1. Seçim grubundan YK'na iki yıllığına yeniden üye olduğunu açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı, Oşinografi Komisyonu (IOC) Yürütme Kurulu (YK) seçimlerinin 3 Temmuz 2019 tarihinde UNESCO Genel Merkezi'nde gerçekleştirildiği ve IOC'ye üye 150 ülkeden 118'inin oy kullandığı seçim sonucunda Türkiye'nin 1. Seçim grubundan YK'na iki yıllığına yeniden üye olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, IOC'nun, UNESCO uzman alt organlarından biri olarak, okyanusların ve kıyı alanlarının doğası ve buralarda bulunan, canlı ya da cansız kaynaklar hakkında üye ülkelere araştırmalar yaptırmak, bu alanda taraflar arasında uluslararası işbirliğini geliştirmek amacına dikkat çekilerek " IOC, BM sistemi içinde deniz bilimi alanındaki yegane yetkili kuruluştur. IOC, uluslararası işbirliği yoluyla, sağlıklı ve sürdürülebilir okyanus ekosistemleri, iklim değişikliğiyle mücadele, denize yönelik zararlara ilişkin erken uyarı sistemleri geliştirilmesi ve deniz bilimi alanındaki bilgi düzeyinin artırılmasına ilişkin hedeflere ulaşılmasını amaçlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Türkiye'nin 40 sandalyeli Yürütme Kurulu'na bir kere daha üye olarak seçilmesinin Türkiye'nin IOC bünyesinde yürütülen çalışmalara etkin biçimde sağladığı katkıların bir sonucu olduğunun altı çizilen açıklamada, bu sonucun Türkiye'nin denizcilik alanında uluslararası alandaki güçlü konumunun bir göstergesi olduğu belirtildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:21 Kaynak: İHA
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Türkiye, Güncel
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