"Türkiye yenilenebilirde önemli bir başarıya imza attı"
2 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Türkiye, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini geçen yıl 2017'ye göre yüzde 31 artırarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeyi geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:03
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan
, " Türkiye
, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini geçen yıl 2017'ye göre yüzde 31 artırarak Avrupa
ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeyi geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı." dedi.
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