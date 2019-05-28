Son Dakika Haberleri: "Türkiye yenilenebilirde önemli bir başarıya imza attı"
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"Türkiye yenilenebilirde önemli bir başarıya imza attı"

2 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Türkiye, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini geçen yıl 2017'ye göre yüzde 31 artırarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeyi geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, " Türkiye, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimini geçen yıl 2017'ye göre yüzde 31 artırarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyadaki birçok ülkeyi geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:03 
Abdullah Tancan, Türkiye, Ekonomi
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