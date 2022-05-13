Türkiye, yeşil dönüşüm sürecini OSB'lerle fırsata çevirecek - Son Dakika
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Türkiye, yeşil dönüşüm sürecini OSB'lerle fırsata çevirecek

13.05.2022 12:01
Türkiye, yeşil dönüşüm sürecini OSB'lerle fırsata çevirecek

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin yeşil dönüşüm sürecine çok güçlü bir şekilde hazırlandığını belirterek, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecini OSB'lerle fırsat çevireceğini söyledi.

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin yeşil dönüşüm sürecine çok güçlü bir şekilde hazırlandığını belirterek, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecini OSB'lerle fırsat çevireceğini söyledi.

OSBÜK tarafından Antalya'da bir otelde düzenlenen 'OSB'lerin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı' tamamlandı. Çalıştaya Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin bölge müdürleri, ilgili personelleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile TSE uzmanları katıldı. 4 gün süren çalıştayda Avrupa Yeşil Mutabakatından Yeşil Finansmanda Avrupa Birliği Fonlarına, OSB'lerde yeşil dönüşüm sürecinden yenilebilir enerji yatırımlarına ve organize sanayi bölgelerinin iyi uygulamalarına kadar pek çok konu masaya yatırıldı.

Çalıştayın kapanış toplantısına video konferansla katılan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin yeşil dönüşüm sürecine çok güçlü bir şekilde hazırlandığını belirterek, "Her dönem olduğu gibi bu dönemde de Türk sanayisine örnek olacağız." dedi. Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin güçlü ve planlı altyapıları, yenilenebilir enerji yatırımları, arıtma tesisleri ve yeşil alanları ile yeşil dönüşüm sürecinde Türk sanayisi için önemli avantajlar barındırdığını kaydederek, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecini OSB'lerle fırsat çevireceğini söyledi. Kütükcü, OSBÜK olarak OSB'leri daha güçlü hale getirmek için yaptıkları çalışmaları sürdüreceklerini de belirtti.

OSB'LER ÜRETİM DEVRİMİ YAPTI

Kütükcü, Türkiye'nin geçmişten bugüne tüm yeni fırsatları organize sanayi bölgeleri ile yakaladığını, özellikle pandemi döneminde Türk sanayisinin küresel pazarlara entegre olmasında OSB'lerin çok büyük etkisinin olduğunu ifade etti. Kütükcü, " Edirne'den Kars'a tüm yeni fırsatları OSB'lerimizin katkılarıyla yakaladık. Hepimizi olağan üstü tedirgin eden pandemi döneminde bunu bir kez daha gördük. Organize sanayi bölgelerimizde üretim neredeyse hiç aksamadı. OSB'lerimiz kesintisiz hizmet verdi, katılımcı sanayicilerimiz de kesintisiz üretti. Geldiğimiz noktada Türkiye, artan tüm maliyetlere ve zorlu süreçlere rağmen küresel pazarlara çok daha güçlü bir şekilde eklemlendi. Sadece son iki yılda OSB'lerimizde 2 bin 500 yeni işletme üretime başladı. Yine aynı dönemde camiamız 350 bin yeni istihdam sağlayarak, 2 milyon 325 bin kişiyle tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaştı. Türk özel sektörü, bu dönemde organize sanayi bölgelerimizin liderliğinde ortaya koyduğu başarılarla aslında bir üretim devrimi yaptı" şeklinde konuştu.

KÜTÜKCÜ'DEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Konuşmasında OSB bölge müdürleri ve çalışanlarına gayretlerinden dolayı teşekkür eden Kütükcü, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Hedeflerinin OSB'lerin üretim gücünü ve küresel itibarını daha güçlü haline getirmek olduğunu belirten Kütükcü, "Biz başarının altında birlik ve beraberlik ruhunun yattığına inanıyoruz. Sanayicilerimizle, OSB başkanlarımız, yönetim kurullarımız, müteşebbis heyetlerimiz, bölge müdürlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte biz büyük bir aileyiz. Rabbim bu ailenin birliğini, beraberliğini daim etsin. Hedefimiz bu ailenin üretim gücünü ve küresel itibarını daha da güçlü hale getirmek. Bunu da birlikte başaracağız" dedi.  Programda OSBÜK Genel Sekreteri Fatih Soysal da çalıştaya katılanlara sertifikalarını takdim etti.


Türkiye, yeşil dönüşüm sürecini OSB'lerle fırsata çevirecek
Türkiye, yeşil dönüşüm sürecini OSB'lerle fırsata çevirecek
Türkiye, yeşil dönüşüm sürecini OSB'lerle fırsata çevirecek
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Kaynak: DHA

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