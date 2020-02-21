Türkiye Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında branşa yönlendirme Türkiye'de ilk kez Samsun'da başladı.



Proje kapsamında 2017-2018 döneminde ilimiz genelindeki 16 bin 828 3. sınıf öğrencimizden 12 bin 384'ü, 2018-2019 döneminde ise 17 bin 632 3.sınıf öğrencimizden 13 bin 804'ü sportif yetenek taramasından geçirildi. 2017-2018 döneminde 3. sınıf 1. grupta taranıp yetenekleri keşfedilen 25 kız, 25 erkek öğrenci Samsun'da ilk kez buz hokeyi branşına yönlendirilmesi yapıldı.



Ankara'dan gelen uzman ekipler tarafından İlkadım Buz Sporları Salonunda velilere buz hokeyi branşının bilgilendirmesi yapılıp, yetenek havuzunda bulunan çocuklar ilk kez buz ile tanıştırıldı. Alanında uzman Buz Hokeyi Antrenörü Ahmet Karaman tarafından verilecek dersler ilk etapta haftada iki gün, sonrasında haftada dört gün olarak verilip, öğrenciler buz hokeyi branşında gelişimi sağlanacak.



Buzda ilk eğitimlerini alan öğrencileri ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy, Daire Başkanı Selçuk Çebi, Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Kariyer Uzmanı Fatih Uysal, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan öğrenciler ile sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN