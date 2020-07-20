Türkiye'yi 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü - Son Dakika

Türkiye'yi 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü

TFF 1. Lig'de 2019/20 sezonunu 30 puanla 16. sırada tamamlayan Osmanlıspor, Süper Lig'in ardından TFF 1. Lig'e de veda etti.

TFF 1. Lig'de 2019/20 sezonunu 30 puanla 16. sırada tamamlayan Osmanlıspor, Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından küme düşen üçüncü takım oldu. Son maçında Ekol Hastanesi Balıkesirpor ile karşılaşan ekip, sahadan 4-3 galip ayrılmasına rağmen, Boluspor'un Eskişehirspor'u mağlup etmesiyle TFF 2. Lig'in yolunu tuttu. Ankara temsilcisi, 4 sene önce Avrupa'nın 2 numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyordu.

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GRUP LİDERİYKEN KÜME DÜŞTÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde 2016/17 sezonunda son 32 turuna kalarak tarihi bir başarıya imza atan Osmanlıspor, önce zirveyi, sonra da dibi gördü. Süper Lig'e yükseldiği 2015-2016 sezonunda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde başarılı bir performans sergileyerek ligi 5. bitiren Osmanlıspor, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.Osmanlıspor, Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Villarreal, Romanya'nın Steaua Bükreş ve İsviçre'nin Zürih takımlarının yer aldığı L Grubu'nu zirvede tamamlayarak tarihi bir başarıya ulaştı.Sahasında Steaua Bükreş ve Zürih'i 2-0 mağlup eden mor-sarılı ekip, Villarreal ile 2-2 berabere kaldı. Deplasmanda Villarreal'i 2-1 yenme başarısı gösteren Osmanlıspor, Zürih ve Steaua Bükreş'e 2-1'lik skorlarla mağlup oldu.Başkent temsilcisi, bu sonuçların ardından topladığı 10 puanla L Grubu'nu lider bitirdi ve ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kaldı.

İLKLERİN TAKIMIYDI

Osmanlıspor, Türkiye'de şampiyonluk yaşamayan ekipler arasında Avrupa kupalarında gruplardan çıkan ilk Türk takımı olmayı da başarmıştı.

OLYMPİAKOS YENİLGİSİNDEN SONRA AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

Başkent ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi Olympiakos ile oynanan son 32 turu maçlarının ardından düşüşe geçti.Olympiakos ile deplasmanda golsüz berabere kalan Osmanlıspor, Ankara'da 23 Şubat 2017'de oynanan rövanş maçını 3-0 kaybetti ve Avrupa defterini kapattı. Avrupa Ligi müsabakaları nedeniyle sezonu erken açan Osmanlıspor, yoğun maç programını kaldıramadı.

TÜRKİYE'DE YÜKSELİŞ RİTMİNİ BULAMADI

Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda küme düşme korkusu da yaşayan Osmanlıspor, ligi 38 puanla 13. sırada tamamladı.

Düşüş engellenemedi. Mor-sarılı ekip, Bülent Uygun yönetiminde başladığı 2017-2018 sezonunda ilk 5 maçta sadece bir puan alarak hayal kırıklığı yaşadı. Bu sonuçların ardından ligin dibine demir atan Osmanlıspor'da yönetim, Uygun'un görevine son verirken, teknik direktör İrfan Buz ile anlaştı.Buz yönetiminde devreyi 17 puanla 14. sırada tamamlayan mor-sarılılar, daha sonra tekrar düşüşe geçti.Osmanlıspor, sezonun ikinci yarısında oynadığı ilk 7 maçta galibiyet elde edemedi.

SÜPER LİG'E VEDA ETTİ

Düşüşü bir türlü durduramayan başkent temsilcisi, 2017-2018 sezonunda bitime bir hafta kala Süper Lig'e veda etti. Osmanlıspor, TFF 1. Lig'de 2018-2019 sezonuna daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi başarılar elde ettiği Mustafa Reşit Akçay ile başladı ancak işler istenildiği gibi gitmedi. Geçen sezonun ilk 11 haftasında Mustafa Reşit Akçay yönetiminde 13 puan toplayabilen mor-sarılı ekip, Osman Özköylü'nün teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından farklı bir kimliğe kavuştu.Özköylü yönetiminde 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Osmanlıspor, 23. hafta sonunda liderlik koltuğuna otursa da sezonu 4. sırada bitirdi. Play-off'ta Gazişehir Gaziantep'e penaltılar sonucu elenen başkent temsilcisi, Süper Lig biletini alamadı.

YÜKSEK MALİYETL OYUNCULAR İLE YOLLAR AYRILDI

Osmanlıspor, TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda genç futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla mücadele etti.Sezon öncesi sözleşmesi biten oyuncularla yeniden anlaşmayan Osmanlıspor, maliyeti yüksek futbolcularla da yollarını ayırdı.

LİSANS ŞARTLARINI YERİNE GETİREMEDİ, PUANI SİLİNDİ

Yönetimsel problem yaşayan, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen Osmanlıspor, ulusal lisans şartlarını yerine getiremediği için sezon içinde 3 puan silme cezası aldı. Mustafa Dalcı, İsmet Taşdemir ve son olarak Ali Güneş'in çalıştırdığı başkent temsilcisi, genç futbolcularıyla lige tutunamadı.Mor-sarılı ekip, 33 puana sahip Boluspor'un gerisinde TFF 1. Lig'i 30 puanla 16. sırada tamamladı ve bir alt lige düştü. Osmanlıspor, puan silme cezası almamış olsa ikili averajda Boluspor'a üstün olduğu için ligde kalacaktı. Takım, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Türkiye Futbol Federasyonu, Osmanlıspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 14:17 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye'yi 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü - Son Dakika Spor
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