Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor - Son Dakika

Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor

02.12.2020 09:08

Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor Sağlık sorunlarına rağmen 6 bin kilometre pedal çevirdi 6 ülkede pedal çevirdi, son durağı Van oldu Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için Almanya'dan gelerek yurdun dört bir köşesinde pedal çeviren Türk mühendis Recai...

Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor

Sağlık sorunlarına rağmen 6 bin kilometre pedal çevirdi

6 ülkede pedal çevirdi, son durağı Van oldu

VAN - Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için Almanya'dan gelerek yurdun dört bir köşesinde pedal çeviren Türk mühendis Recai Karaca Pak'ın son durağı Van oldu.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Türk mühendis Recai Karaca Pak (46), 31 Temmuz'da bisikletiyle yola çıkarak Avrupa ülkeleri üzerinden 11 Eylül tarihinde Türkiye'ye vardı. Birçok sağlık problemi olan ve bacağının 13 yerinden de kırıkları olan amatör bisikletçi Pak, "Eyvallah Türkiyem" Instagram hesabında yolculuğunu paylaşmaya devam ediyor. Almanya'dan Türkiye'ye gelerek 72 günde 6 bin 150 kilometre pedal çeviren Pak, karış karış gezdiği Türkiye'yi Avrupa ülkelerine anlatıyor.

Bisikletinin arkasına taktığı Türk bayrağıyla Almanya'da başladığı yolculuğunda Avusturya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye gelen Pak, son durağı olan Van'da kentin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıttı.

"Hiçbir yer Türkiye kadar misafirperver ve yardımsever değil"

İHA muhabirine konuşan Türk mühendis Recai Karaca Pak, Almanya'dan bisikletle geldiği Türkiye'nin bölgelerini, insanını, kültürünü, şehirlerini ve tarihini tanıtmayı amaçladığını belirtti. Türkiye'nin misafirperver ve yardımsever olduğunu ifade eden Pak, "Almanya'dan, Avusturya üzerinden, Slovakya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na 1,5 ayda vardık. Daha sonra Edirne, Lüleburgaz, İstanbul, İzmit, Sakarya yolundan Bolu, Ankara'ya oradan da Karadeniz Bölgesini gösterdik. Bisikletle köylerden geçtiğim için Avrupa'da çok sayıda insanla görüştüm. Avrupa insanı esasında iyi bir halktır. Bizi ayıran farklılıkları da azaltmak için çabalıyoruz. Türkiye'ye girdikten sonra, buradaki halkımız Laz'ı, Kürt'ü, Türk'ü olsun Çerkez'i ve Abazası olsun derken biz daha çok farklıyız. Hiçbir yer Türkiye kadar misafirperver ve yardımsever değil. Almanya'dan Türkiye'ye gelene kadar 20 kilo verdim. Türkiye'de 8 kilo geri aldım. Yemeklerimiz de çok güzel" dedi.

"Avrupalıları aktive etmek istiyoruz"

Avrupa vatandaşını Türkiye'nin güzelliklerini görmeye gelmeleri için aktive etmek istediklerini dile getiren Pak, "Van'ın büyük bir gölü var ve bu göl Türkiye'nin en büyük gölüdür. Van'ın kalesi ve büyük bir müzesi var. Bunlar bile onları buraya çekmek için yeterli oluyor" diye konuştu.

"Vücudum bisiklet sürmekten dinç bir hale geldi"

Birçok hastalığının bisiklet sürdükten sonra azaldığını öne süren Pak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belli bir yaştan sonra bazı hastalıklar ortaya çıkıyor. Ben 35 yaştan itibaren hamlaşmaya başladım. Spor azalırken, kilolar ve hastalıklar başladı. Bununla birlikte guatr, şeker hastalığı, tansiyon ve kolesterol gibi hastalıklar da ortaya çıktı. Ancak insanlar harekete geçtiğinde vücut yine kendisini tamir ederek, rehabilitasyon yapacak bir duruma geliyor. Ben de 3 ay içinde bunu ispatlayabildim ve bu hastalıklar çok azaldı. Vücudum bisiklet sürmekten dinç bir hale geldi."

Van'dan sonra Türkiye'de 30 şehrin daha tanıtımını yapacağını ifade eden Pak, önümüzdeki yıl içerisinde dünyaca ünlü eski İpek Yolu'ndan Türk ülkelerinden geçerek yine Türkiye'yi dünyaya anlatarak İstanbul'a geri dönmeyi hedeflediğini kaydetti.

(YLM-MSA-Y)

Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor
Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor

Almanya, Türkiye, Türk, Van, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MHP'li belediye Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla toplantısını engellemeye çalıştı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Hafta sonu kısıtlamalarından sonra acil servisler nefes aldı Film gibi soygun! 4 bankadan çaldıkları paraları, kaçarken sokaklara saçtılar Menemen'de AK Parti başkan vekili seçimine itiraz edecek Bakan Selçuk paylaştı: Normalleşme Desteği ve İlave İstihdam Teşviki'nin süresi uzatıldı Emniyet Genel Müdürlüğü, Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast girişimi iddiasını yalanladı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı
Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek Galatasaray Falcao'yu gönderip yerine Mandzukic'i transfer edecek         
09:41
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı Colin Kazım-Richards, Derby County formasıyla ilk golünü attı         
09:05
Ekipleri görünce Ekipleri görünce "Ooo polis online, polisi seviyorum" diyen alkollü genç cezadan kurtulamadı         
08:24
Masumlar Apartmanı 12. bölümüyle ekrana geldi! Her sahne Twitter'da gündem oldu Masumlar Apartmanı 12. bölümüyle ekrana geldi! Her sahne Twitter'da gündem oldu         
08:01
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Bülent Arınç'tan ilk açıklama: Doğruları savunmaya kararlıyım         
07:42
Avustralyalı askerlerin Afganistan'da öldürdükleri Taliban üyesinin protez bacağıyla içki içtikleri ortaya çıktı Avustralyalı askerlerin Afganistan'da öldürdükleri Taliban üyesinin protez bacağıyla içki içtikleri ortaya çıktı         
02:15
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir         
18:51
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 09:47:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'yi Avrupa ülkelerine tanıtmak için 72 gündür pedal çeviriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei