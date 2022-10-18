Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı

18.10.2022 16:31

Türkiye'yi bisikletle gezen Afrikalı seyyah Musti Kusti, gittiği bölgelerde kendisine yönelik yaklaşımları o yörenin şivesiyle anlattı. Gerçekleştirdiği bu gezilerle insanların kafasındaki 'Afrikalı' imajını değiştirmeyi planlayan Senegalli Musti'nin videosu sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Senegalli Mustafa Ndiaye, 'Afrika'dan Selam' adını verdiği turuyla Türkiye'yi karış karış dolaşıyor. Uğradığı her şehre 'Kusti' ismini verdiği bisikletiyle Afrika'nın selamını götüren Senegalli Musti, karşılaştığı güzel insanlarla fotoğraflar çektiriyor.

VİDEOSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Senegalli Musti'nin gittiği bölgelerde insanların kendisine yönelik yaklaşımlarını Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle anlattığı video ise kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"HARİKA TESPİTLER YAPMIŞSINIZ"

Şiveleri yıllardır o yörede oturan biri gibi başarılı bir şekilde dillendiren Senegalli Musti'nin videosunun altına "Çok eğlenceli", "Valla bravo Musti. Çoğu sanatçımızdan daha iyi şive yapıyorsun", "Ya ne tatlısınız. Aşırı keyif aldım izlerken", "Kahkaha attırdı, çok başarılı, tebrikler", "Bu adam çoğumuzdan güzel Türkçe konuşuyor", "Tebrikler harika tespitler yapmışsınız", "Trakya'ya gelmedin mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.

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SON DAKİKA: Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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