Üye Girişi
Türkiye'yi bisikletle gezen Damir Kusheyev Kütahya'da - Son Dakika

Türkiye'yi bisikletle gezen Damir Kusheyev Kütahya'da

01.07.2021 08:10
Türkiye'yi bisikletle gezen Damir Kusheyev Kütahya'da, System.String[]

Kazakistan bağımsızlığının 30. yıldönümü nedeniyle Türkiye'yi bisikletle gezen Damir Kusheyev, Kütahya'ya geldi.

Kazakistan bağımsızlığının 30. yıldönümü nedeniyle Türkiye'yi bisikletle gezen Damir Kusheyev, Kütahya'ya geldi. Belediye Başkan Vekili Salih Özden'i makamında ziyaret eden Kusheyev, Kütahya'da olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Kazakistan bağımsızlığının 30. yıldönümü münasebetiyle Türkiye gelen Damir Kusheyev, İstanbul-Antalya-Ankara- İstanbul güzergahını bisikletle gezecek. 2 bin 500 kilometre yol kat edecek olan Kusheyev'in durağı Kütahya oldu.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden'i makamında ziyaret eden Kusheyev, Kütahya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Projesinin Kazak-Türk kardeşliğinin ve dostluğunu sembolize ettiğini dile getiren Kusheyev, "Kazakistan- Türkiye dostluğuna vurgu yapmak istiyorum. Kazakistan 1991 yılında bağımsızlığını ilan ettiğinde, dünyada ilk defa Türkiye bağımsızlığımızı tanıyan ülke oldu. Bu nedenle bisiklet turumu Türkiye'de yapmak istedim. Daha önce Kazakistan'da bu tür etkinliklerde bulundum. Kütahya'dan Bilecik'e, oradan da İstanbul'a gideceğim. Türkiye'de her şey çok güzel. Ancak gördüm ki, bisiklet sporu çok yaygın değil. Kazakistan'da bisiklet daha yaygın bir şekilde kullanılıyor" dedi.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, "Damir Kusheyev'e Kütahya'da bulunmasından dolayı, bu dostluk nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Biz Türk dünyasının bütün ülkelerini kardeş olarak görüyoruz. Bu bağlamda da Kazakistan'ın son yıllarda gerçekleştirdiği gelişim ve ilerlemeyi de memnuniyetle izliyoruz. Buradan uçsuz bucaksız sarı bozkırların ortasındaki ata yurt Kazakistan'a selamlarımızı gönderiyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Türkiye'yi bisikletle gezen Damir Kusheyev Kütahya'da
Türkiye'yi bisikletle gezen Damir Kusheyev Kütahya'da
Türkiye'yi bisikletle gezen Damir Kusheyev Kütahya'da

Kazakistan, İstanbul, Kütahya, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türkiye'yi bisikletle gezen Damir Kusheyev Kütahya'da - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı 08:07 Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor 08:02 Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor 08:00 Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor
Hastanede panik! Çıkan yangın sonucu 46 hasta tahliye edildi 06:40 Hastanede panik! Çıkan yangın sonucu 46 hasta tahliye edildi Oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı, sevgilisi tutuklandı: Polislere gerçekten çok kırıldım 00:38 Oyuncu Ayşegül Çınar serbest bırakıldı, sevgilisi tutuklandı: Polislere gerçekten çok kırıldım Turistlerden skandal hareket! Türk Lirası'yla burunlarını sildiler 00:11 Turistlerden skandal hareket! Türk Lirası'yla burunlarını sildiler
Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor 22:36 Ünlü teknik direktörler, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım olmadığı için Fenerbahçe'yi çalıştırmak istemiyor Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı 20:53 Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı

Son Dakika Haberleri
08:41 Kanada'da sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarak rekor kırdı! Son 5 günde 486 kişi yaşamını yitirdi
08:05 Fatih Terim, DeAndre Yedlin'i gözden çıkardı! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak
08:04 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kanal İstanbul'u değerlendirdi: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz
08:03 Fenerbahçe, Hatayspor ile Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüştü
08:02 Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar
08:01 Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor
08:00 "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın aylar sonra konuştu: Ben de mağdur oldum, Türk yargısına teslim olacağım
07:59 Son anket sonuçları açıklandı! İYİ Parti ve DEVA Partisi'nin yükselişi devam ediyor
07:59 Doğal gaza yüzde 12 zam geldi
07:59 Eski partililerini balkonda karşıladılar! CHP'lilerin gizli saklı Muharrem İnce'yi izlediği anlar kameralara yansıdı
Kanada'da sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarak rekor kırdı! Son 5 günde 486 kişi yaşamını yitirdi Kanada'da sıcaklık 50 dereceye kadar çıkarak rekor kırdı! Son 5 günde 486 kişi yaşamını yitirdi         
08:42
Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar         
08:02
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın aylar sonra konuştu: Ben de mağdur oldum, Türk yargısına teslim olacağım         
08:01
Doğal gaza yüzde 12 zam geldi Doğal gaza yüzde 12 zam geldi         
07:59
Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi Marco Silva'nın Fulham'la anlaşması sonrası Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpildi         
00:55
Galatasaray'ın Mario Rui için Napoli'ye yaptığı 5 milyon euroluk teklif kabul edildi Galatasaray'ın Mario Rui için Napoli'ye yaptığı 5 milyon euroluk teklif kabul edildi         
00:25
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi         
15:34
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 08:49:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'yi bisikletle gezen Damir Kusheyev Kütahya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement