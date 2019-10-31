Son Dakika Haberleri: Türkiye'yi bu yılın ilk 9 ayında 41 milyon turist ziyaret etti
Son Dakika Dünya Türkiye'yi bu yılın ilk 9 ayında 41 milyon turist ziyaret etti

Türkiye'yi bu yılın ilk 9 ayında 41 milyon turist ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye, yılın 9 aylık bölümünde toplam 41,6 milyon ziyaretçiyi ağırladı, 26,63 milyar dolar turizm geliri elde etti.

Türkiye'yi bu yılın ilk 9 ayında 41 milyon turist ziyaret etti, System.String[]

Türkiye, yılın 9 aylık bölümünde toplam 41,6 milyon ziyaretçiyi ağırladı, 26,63 milyar dolar turizm geliri elde etti. Rusya, Almanya ve İngiltere Türkiye'ye sırasıyla en çok turist gönderen ülkeler oldu.


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Türkiye'ye yılın 9 ayında toplam 41 milyon 564 bin 536 ziyaretçinin geldiğini gösterdi. Bakanlığın Ocak- Eylül 2019 dönemi istatistiklerine göre, Türkiye bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 ayda yüzde 14,50 artışla 36 milyon 428 bin 212 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

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Türkiye, turist, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:52 
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