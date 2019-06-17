Son Dakika Haberleri: “Türkiye’yi, Çinliler tanıtacak"
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“Türkiye’yi, Çinliler tanıtacak"

15 dakika önce

Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Emin Önen, Türkiye'yi Çin'de 800 milyon takipçisi olan ünlü Çinli yazar, sanatçı ve gazetecileri Türkiye'de ağırladıklarını belirterek, Türkiye'yi sosyal medya ünlülerinin tanıtacağını söyledi.

“Türkiye’yi, Çinliler tanıtacak
Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Emin Önen, Türkiye'yi Çin'de 800 milyon takipçisi olan ünlü Çinli yazar, sanatçı ve gazetecileri Türkiye'de ağırladıklarını belirterek, Türkiye'yi sosyal medya ünlülerinin tanıtacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:53 
Abdulkadir Emin Önen, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi
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