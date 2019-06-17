“Türkiye’yi, Çinliler tanıtacak"
15 dakika önce
Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Emin Önen, Türkiye'yi Çin'de 800 milyon takipçisi olan ünlü Çinli yazar, sanatçı ve gazetecileri Türkiye'de ağırladıklarını belirterek, Türkiye'yi sosyal medya ünlülerinin tanıtacağını söyledi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:53
'nin Çin Büyükelçisi Emin Önen, Türkiye'yi Çin'de 800 milyon takipçisi olan ünlü Çinli yazar, sanatçı ve gazetecileri Türkiye'de ağırladıklarını belirterek, Türkiye'yi sosyal medya ünlülerinin tanıtacağını söyledi.
Kapadokya'da 9 kaçak yapı daha yıkılıyor
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan küstah Türkiye çıkışı
Sosyal medyada büyük tepki çeken video: Atatürk, mülteciydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek