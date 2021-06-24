Türkiye'yi Daha İyi Noktalara Taşımamız Gerekiyor - Son Dakika

TÜBİBAK tarafından ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen "Araştırma Projeleri Yarışmalarında" bölge 1. olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazanan öğrenciler ve danışman öğretmenleri ile "Genç Girişimcilerin Geliştirilmesi Yarışmasında" en iyi girişimci kategorisinde Türkiye 1. olan öğrenciler ve danışman öğretmenlerini makamında kabul eden Vali Seddar Yavuz, onları tebrik ederek çeşitli ödüller verdi. Ziyarette; Vali Yrd. Abdul Rauf Ulusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Danışmanlar; Elif Sanem Kırıoğlu, Nefize Tunalı, Saliha Akarsu Bakır, Volkan Alparslan Kılıç, Lale Işıkel Şanlı, Enes Gider ve İrfan Kaya ve dereceye giren öğrenciler hazır bulundu. Öğrencilerle bir süre sohbet ederek, projeleri hakkında bilgi alan Vali Seddar Yavuz, öğrenci ve öğretmenlere yapacakları çalışmalarda ve projeler de her türlü desteği vereceklerini belirterek yaptığı konuşmalarında; " Sizleri tebrik ediyor, canı gönülden kutluyorum. Başarılarınız daim olsun. Sizin gibi değerli öğretmen ve öğrencilerimiz sayesinde ülkemiz çok daha güzel yerlere gelecektir. Üretmeyen, yeniliklere açık olmayan hiçbir toplumun yeni dönemde, yeni dünya düzeninde kendine onurlu bir yer bulamaz. Eğer bu yeni dünya düzenine uyum sağlayamaz yenilikleri yakalayamazsak korkarım ki çok daha fazla acılar yaşayabiliriz. O nedenle sizlerin ve de özellikle evlatlarımızın gayret ve çabasıyla Türkiye'yi bilim ve teknoloji alanında daha iyi noktalara taşımamız gerekiyor. Bu başarılar aslında bir motivasyon kaynağı. Bu kazanımlar bir ülkü ve ideal meselesi. O yüzden hangi işi yaparsak yapalım en iyiyi yapmanın gayreti içerisinde olalım ki ülkemize, milletimize ve nihayetinde insanlığa faydamız olsun. Bu Ülkeyi Sizler Yöneteceksiniz Dereceye giren öğrencilerin bu ülkenin en zeki insanlarından olduğunu belirten Vali Yavuz; "Bu ülkeyi gelecekte sizler yöneteceksiniz. Bu nedenle Vatanseverlik ortak paydasında hepimizin buluşması gerekiyor. Tercihiniz Ay Yıldızlı Al Bayrak olmalı ve Ulusal menfaatlerimiz her neydeyse biz orada durmalıyız. Dikkat edilmesi gereken bir diğer öenli konuda, seveceğiniz işi tercih edin ve yapın lütfen. İşinizi severseniz mutlu olursunuz. Çünkü başarmak mutluluk getirir. Bu size olumlu bir motivasyon, çevrenize de sinerji yaratır. Biz sizlere güveniyor ve inanıyoruz. " diyen Vali Yavuz dereceye giren öğrencilere başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu. Vali Seddar Yavuz, konuşmalarının ardından 15. TÜBİTAK Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışması İstanbul Asya Bölgesi birincilik ödülü alan İzmit Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri olup Biyoloji, fizik ve tarih alanlarında yarışan Yağmur Savaşhan, Feride Berra Ercan ve Melike İrem Koca ile 52. TÜBİTAK lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması İstanbul Asya Bölgesi 1. lik Ödülü alan Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olup Değerler Eğitimi alanında dereceye giren Efe Vural, Kocaeli Kanuni Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Erva Yağmur Bülkeri, Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Erdem Kılıç, Matematik alanında dereceye giren Özel Kocaeli Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi İrem Naz Çelen, Teknolojik Tasarım alanında dereceye giren Özel Enka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ahmet Efe Demirci, Ali Kaan Karagöz ve Recep Ali Er ile Kocaeli Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Kaan Altay'a çeşitli ödüller ve danışmalara da Başarı belgesi vererek, tebrik etti. Dereceye giren öğrenci ve danışmanlara ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirten Vali Seddar Yavuz, onlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.