Mili Savunma Bakanlığı'ndan yürekleri ferahlatacak paylaşım: Bir kadın vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mili Savunma Bakanlığı'ndan yürekleri ferahlatacak paylaşım: Bir kadın vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı

08.02.2023 10:56

Türkiye'yi sarsan iki büyük deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı video ile acı bir nebze de olsa hafifledi. Yapılan paylaşımda, "5'inci Kolordu Komutanlığımızın İstihkâm Alayı Arama ve Kurtarma Bölüğü, Hatay Kırıkhan'da bir kadın vatandaşımızı enkazdan sağ olarak çıkardı." denildi.

Pazartesi sabahı meydana gelen depremlerin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Askerlerinde katıldığı çalışmalarda Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından sevindirici bir paylaşımda bulundu.

"ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI"

Bakanlığın paylaşımında bir kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı gözükürken, "5'inci Kolordu Komutanlığımızın İstihkâm Alayı Arama ve Kurtarma Bölüğü, Hatay Kırıkhan'da bir kadın vatandaşımızı enkazdan sağ olarak çıkardı." notu düşüldü.

Mili Savunma Bakanlığı'ndan yüzleri güldürecek paylaşım: Bir kadın vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı

TÜM BİRİMLERDEN 60 BİN 218 KİŞİ SAHADA

Öte yandan dün gece sürece ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise deprem sahasında 4 bin 794 iş makinasının bulunduğunu, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişinin yer aldığını aktardı. Oktay, 2 bin 400 civarında arama kurtarmacının da daha yabancı ülkelerden geleceğini aktardı. Oktay, Türkiye'den 1500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk edeceklerini bildirdi. Toplamda tüm birimlerden 60 bin 218 kişinin sahada görevlendirildiğini belirten Oktay, "Tüm arkadaşlarımız sahada canhıraş, gece, gündüz, 24 saat esasıyla çalışmalarına devam etmekteler." dedi.

YORUMLAR
500
Enkaz altından 'Beni buradan çıkartacağınıza söz verin, iyileşeceğim' diye seslenen Sude'den acı haber geldi Enkaz altından 'Beni buradan çıkartacağınıza söz verin, iyileşeceğim' diye seslenen Sude'den acı haber geldi Depremden 50 saat sonra gelen mutluluk: 1 çocuk, 2 kadın enkazdan böyle kurtarıldı Depremden 50 saat sonra gelen mutluluk: 1 çocuk, 2 kadın enkazdan böyle kurtarıldı

Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mili Savunma Bakanlığı'ndan yürekleri ferahlatacak paylaşım: Bir kadın vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:58 "Burası benim evimdi" diyen futbolcudan Hatay'ı vuran deprem sonrası duygusal paylaşım
11:40 DSÖ, deprem için 3. seviye acil durum ilan etti
10:58 91 komando Erzincan'dan deprem bölgesine dualar eşliğinde uğurlandı
11:42 Yunan devlet televizyonu, sabah haberlerini Kazım Koyuncu'nun duygusal şarkısıyla açtı
11:37 Komşuda da gündem deprem! Yunan devlet televizyonu, sabah haberlerini Kazım Koyuncu'nun şarkısıyla açtı
11:28 Belediye başkanı ekmeğin 14 liraya satıldığı fırına gidip hesap sordu
11:22 Ekmeğin 14 liraya satılması büyük tepki çekmişti! Belediye başkanı fırına gidip hesap sordu
10:56 Dünya basını Türkiye'yi konuşuyor: Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri
11:19 Galatasaraylı futbolcu Mertens ile eşi, depremzedeler için yardıma koştu
10:59 Enkaz altındaki kız çocuğunun sözleri herkesi ağlattı: Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu baba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2023 12:10:55. #1.13#
SON DAKİKA: Mili Savunma Bakanlığı'ndan yürekleri ferahlatacak paylaşım: Bir kadın vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement