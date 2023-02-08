Pazartesi sabahı meydana gelen depremlerin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Askerlerinde katıldığı çalışmalarda Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından sevindirici bir paylaşımda bulundu.
Bakanlığın paylaşımında bir kişinin enkazdan sağ olarak çıkarıldığı gözükürken, "5'inci Kolordu Komutanlığımızın İstihkâm Alayı Arama ve Kurtarma Bölüğü, Hatay Kırıkhan'da bir kadın vatandaşımızı enkazdan sağ olarak çıkardı." notu düşüldü.
Öte yandan dün gece sürece ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise deprem sahasında 4 bin 794 iş makinasının bulunduğunu, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişinin yer aldığını aktardı. Oktay, 2 bin 400 civarında arama kurtarmacının da daha yabancı ülkelerden geleceğini aktardı. Oktay, Türkiye'den 1500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk edeceklerini bildirdi. Toplamda tüm birimlerden 60 bin 218 kişinin sahada görevlendirildiğini belirten Oktay, "Tüm arkadaşlarımız sahada canhıraş, gece, gündüz, 24 saat esasıyla çalışmalarına devam etmekteler." dedi.
Son Dakika › Güncel › Mili Savunma Bakanlığı'ndan yürekleri ferahlatacak paylaşım: Bir kadın vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı - Son Dakika