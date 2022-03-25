Kripto ekosistemi, mart ayının son günlerinde Dubai'de gerçekles¸tirilecek ve dünyanın her yerinden onlarca kripto para ve blokzinciri uzmanını agˆırlayacak olan Blockchain Week 2022 etkinliği heyecanla bekleniyor. Dubai, dünyanın önde gelen kripto ve blokzinciri uzmanlarına ev sahipligˆi yapmaya hazırlanıyor.

Blokzinciri, NFT, metaverse ve kripto para gibi yarının teknolojilerinin ve finansının konus¸ulacagˆı zirve, 28-30 Mart tarihleri arasında üç gün boyunca blokzinciri uzmanlarını, kurumsal yatırımcıları, düzenleyici kurumları ve uluslararası yetkilileri agˆırlayacak.

BINANCE, kurucu su Changpeng Zhao'nun (CZ) da sosyal medyadan takibe aldıgˆı bir Türk YouTube kanalı olan, KRI·PTO KURDU'nu da ikinci kez Blockchain Week 2022 etkinligˆine davet etti.

Kripto ekosistemi, mart ayının son günlerinde Dubai'de gerçekles¸tirilecek ve dünyanın her yerinden onlarca kripto para ve blokzinciri uzmanını agˆırlayacak olan Binance Blockchain Week 2022 etkinligˆini heyecanla bekliyor. 28-30 Mart tarihleri arasında düzenlenecek etkinligˆe dair davetli ve konus¸macı ayrıntıları da belli olmaya bas¸ladı. 2017'den bu yana yayın yapan Kripto Kurdu YouTube kanalı da Binance'in özel davetlisi olarak ikinci kez etkinligˆin katılımcıları arasında yerini aldı.

Zirveye Binance tarafından davet edilen Kripto Kurdu kanalının kurucusu Barıs¸ Uzma konuyla ilgili yaptıgˆı açıklamada, "Dünyanın is¸lem hacmi bakımından en büyük kripto para borsasının düzenledigˆi, blokzinciri ve buna bagˆlı teknolojilerin ele alınacagˆı bu etkinlik, üç gün boyunca kripto ekosistemi için heyecan verici konus¸malara tanıklık edecek. Binance'in özel davetlisi olarak katılacak olan 3 Türk YouTube kanalından biri oldugˆumuz için gurur duyuyoruz. Kripto Kurdu olarak, ikinci kez katılacagˆımız bu zirveyi YouTube kanalımızdaki paylas¸ımlarımızla Türkiye'deki kripto takipçilerine ulas¸tıracagˆız" şeklinde konuştu.

Etkinlikte DeFi 2.0, metaverse, NFT, GameFi, blokzinciri ve sürdürülebilirlik gibi ekosistemin öncelikli gündemleri arasında yer alan bas¸lıkların önde gelen blokzinciri uzmanları tarafından tartıs¸ılacagˆına dikkat çeken Barıs¸ Uzma, "Dünyanın dört bir yanından trader'ların, kurumsal yatırımcıların, düzenleyici kurulus¸ların, uluslararası yetkililerin, start-up'ların ve stüdyoların katılacagˆı etkinlik, blokzinciri ekosistemi için önemli çıktılar sunacak. Biz de Kripto Kurdu olarak 2017'den bu yana daha önce de yaptıgˆımız gibi zirvenin en önemli noktalarını Türkiye'deki takipçilerimizle bulus¸turacagˆız. Davetlisi olarak katıldıgˆımız zirvede daha önce de görüs¸me teklifimizi reddetmeyen Binance kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao (CZ) bas¸ta olmak üzere, Sandbox CEO'su Sebastien Borget, WAX CEO'su William Quigley gibi kripto sektörüne yön veren isimlerle Kripto Kurdu olarak yapmayı planladıgˆımız birebir video röportajları da yine kanalımızdan takipçilerimizle paylas¸mayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KRİPTO EKOSİSTEMİNİN EN DOĞRU BİLGİYE ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kripto Kurdu'nun 2017 yılından bu yana YouTube'da dijital para piyasaları hakkında içerik ürettigˆine dikkat çeken Kripto Kurdu kanalı kurucusu Barıs¸ Uzma, "2017 yılında yolculugˆumuza ortagˆım Ramazan Özbilen'le 2 kis¸i bas¸lamıs¸tık. Bugün 20 kis¸iden fazla ekibimizle kripto ve blokzinciri ekosistemine dair en dogˆru, güncel ve nitelikli içerikleri sunmak için çalıs¸malarımızı sürdürüyoruz. Kripto Kurdu YouTube kanalı olarak blockchain teknolojileri ve kripto paralar ile ilgili en yeni gelis¸meleri en dogˆru ve hızlı bir s¸ekilde takipçilerimize aktarıyoruz. Kanalımızda ekosistemler, airdroplar, testnetler, ön satıs¸lar ve NFT'ler gibi sektöre dair en güncel içerikleri paylas¸ıyoruz" dedi.

"Amacımız kripto paralarla ilgilenen herkesi bilinçli bir yatırımcı haline getirebilmek. Kanalımızda, blok zinciri ve kripto dünyasına yeni adım atmak isteyenler, en basit borsa kullanımlarından bas¸layarak tüm merkezi olmayan cüzdan kurumları ekosistemleri gibi akla gelecek her konuda rehber niteligˆindeki videoları izleyebilirler" diyen Uzma, sözlerini şöyle sürdürdü:

"S¸imdiye dek 900'ü as¸kın video paylas¸ılan, yaklas¸ık 80 bin aboneye seslenen ve 5,3 milyon video görüntülenmesi alan kanalımız, blokzinciri dünyasının simge ismi CZ tarafından da yakından takip ediliyor. Binance Blockchain Week 2022'ye özel olarak davet edilen 3 Türk kanaldan biri olmamızın, nitelikli içerikler ürettigˆimizi kanıtladıgˆına inanıyoruz."