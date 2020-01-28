Türkiye'yi duygulandıran notun sahibi ortaya çıktı - Son Dakika
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Türkiye'yi duygulandıran notun sahibi ortaya çıktı

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Elazığ'a gönderilen yardım malzemelerinin arasına "Harçlığımdan veriyorum.

Türkiye'yi duygulandıran notun sahibi ortaya çıktı, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Elazığ'a gönderilen yardım malzemelerinin arasına "Harçlığımdan veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgilerle" yazılı not bırakan küçük kıza İHA ulaştı. Adının Nazlı Can olduğu öğrenilen 9 yaşındaki küçük kız, "Herkes aynı şeyi yapabilir. Az da olsa bir yardım yapma şansınız var" dedi.


Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası Lüleburgaz'da başlatılan yardım kampanyasında bir yardım paketinin içine bıraktığı notla yürekleri burkan küçük kıza İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı. Lüleburgaz Belediyesinin yardım toplama noktalarından biri olan Gençlik Parkı'na ailesiyle birlikte yardım paketi bırakan Ramazan Yaman İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlı Can, deprem bölgesindeki depremzedelere not göndermeye karar verdiğini söyledi.


"Para koyup, mektup yazdım"


Yardım paketinin içine notla harçlığını koyma fikrinin aklına birden geldiğini söyleyen Nazlı Can, söyledikleriyle ise ders verdi. Can, "Para koyup mektup yazdım. Birden aklıma geldi. Televizyondaki görüntülerden etkilendim. Sosyal medyada görünce çok mutlu oldum. Şaşırdım. Mektubuma biriktirdiğim harçlığımla onlara yardım yapmak istediğimi yazdım. Yardım eden diğer insanlar da çok iyi bir şey yapıyor. Herkes aynı şeyi yapabilir. Az da olsa bir yardam yapma şansınız var" dedi.


"Haberim yoktu"


Nazlı Can'ın annesi Bahriye Can da (34) kızının mektup yazdığını sonradan fark ettiğini söyledi. Can, "Ben de çok duygulandım gördüğüm zaman. Benim haberim yoktu. Sonradan ben de internetten öğrendim. Bu yaşta bunları yapabildiği için çok duygulandım, çok sevindim. İlk önce inanamadım. Nazlı bu sen değilsindir dedim. O da 'Hayır anne benim yazım. İsmimi silmişler' dedi. Neredeyse ağlayacaktım. Bu yaşta böyle bir davranışta bulunduğu için hoşuma gitti. Gururlandım açıkçası" ifadelerini kullandı.


Ne olmuştu?


Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında yardım kampanyası başlatılan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde duygulandıran bir olay yaşanmıştı. Bir ailenin bıraktığı yardım paketinin içine küçük bir kız çocuğunun notla birlikte okul harçlığını verdiği ortaya çıkmıştı. Notta, "Harçlığımdan veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgilerle" yazıldığı görülmüştü. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Lüleburgaz, Nazlı Can, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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