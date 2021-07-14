"Türkiye'yi, eşiğinde olduğu bölgesel ve küresel siyasi, ekonomik, demokratik liderlik düzeyine mutlaka çıkartacağız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Hep birlikte daha çok çalışarak, daha sıkı mücadele ederek Türkiye'yi, eşiğinde olduğu bölgesel ve küresel siyasi, ekonomik, demokratik liderlik düzeyine mutlaka çıkartacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda milletvekillerine hitaben bir konuşma yaptı.

19 yıldır eser ve hizmet siyasetinde muhalefetle değil kendi kendileriyle yarıştıklarını halen de aynı şekilde devam ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünen o ki, önümüzdeki seçimlerde ve sonrasındaki yönetimlerimiz döneminde de yine kendi kendimizle yarışacağız. Karşımızda hala yalan, iftira, çarpıtma dışında bir politika yöntemi bilmeyen, esasen öyle bir derdi, öyle bir arayışı da olmayan, tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet vardır. Dirayetsizliklerinin seviyesini, çalışıp uğraşarak milletin gönlüne girmek yerine, ülkenin ve milletin felaketinden kendilerine iktidar devşirmeyi temenni edecek, hatta bunu açıkça söyleyecek bir yere kadar çıkardılar" diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN HANGİ KONUDA SIKINTISI VARSA, GEREĞİNİ YERİNE GETİRMENİN YOLLARINI ARAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Hem genel merkezdeki, hem kabinedeki arkadaşlarımıza da ifade ettiğim bir hususu, burada sizlere de tekrar etmek isterim. Biz, kimin ne dediğine, ne yaptığına, hangi senaryonun figüranlığına soyunduğuna, hangi oyunun aparatı haline dönüştüğüne bakmayacağız. Biz, kendi işimize bakacağız. Ülkemize, 81 ilimizin her bir şehrine ayrı ayrı neler yapacağımıza, hangi yeni hizmetleri, eserleri, yatırımları kazandıracağımıza bakacağız. Milletimizin hangi konuda ne sıkıntısı varsa, hangi konuda ne talebi varsa onun gereğini yerine getirmenin yollarını arayacağız. Potansiyelimizi ve imkanlarımızı hedeflerimizle, hayallerimizle, vizyonumuzla birleştirip, ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkarmanın peşinde koşacağız. Çünkü biz derdi millet olan, derdi insan olan, derdi ülke olan, derdi hizmet, eser, yatırım olan, derdi Türkiye'nin güçlenmesi, büyümesi, kalkınması olan bir partiyiz, böyle bir ittifakız. "

2023'te Cumhur İttifakı olarak halkın önüne bu anlayışla çıkacaklarını ve yeniden ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstleneceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hep birlikte daha çok çalışarak, daha sıkı mücadele ederek Türkiye'yi, eşiğinde olduğu bölgesel ve küresel siyasi, ekonomik, demokratik liderlik düzeyine mutlaka çıkartacağız" dedi.