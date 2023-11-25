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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporlarını paylaştı. Raporlara göre aralarında İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'nın da yer aldığı 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. AFAD'dan yapılan uyarıda vatandaşlardan çatı uçması, ağaç direk devrilmesi, soba baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı
25.11.2023 - 23:28,  Güncelleme: 23:35
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Türkiye şiddetli rüzgarın hakim olduğu bir havanın etkisi altına girdi. Şiddetli rüzgara ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya, Trabzon ve Konya'nın yer aldığı 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayınladı.

METEOROLOJİ 67 İLİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 48 il için turuncu, 19 il için sarı uyarı olmak üzere toplam 67 il için meteorolojik uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı


İşte turuncu kod verilen iller:

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak.

Meteoroloji'den 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı


İşte sarı kod verilen iller:

Adana, Adıyaman, Ardahan, Aydın, Bilecik, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Malatya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye ve Uşak.

Meteoroloji'den 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı

AFAD'DAN UYARI GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yarın 48 il için "turuncu", 19 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi. Açıklamada, çatı uçması, ağaç direk devrilmesi, soba baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması hatırlatıldı.

Meteoroloji'den 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı

BAKAN YERLİKAYA'DAN UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 44 ilde "turuncu", 20 ilde "sarı" uyarı olmak üzere 64 il için meteorolojik uyarı yaptığına dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti: "81 ilimizde İl AFAD Merkezlerimiz, 7/24 esasına göre ilgili TAMP grupları ile teyakkuz haline geçirilmiştir. Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle dikkate almaları. Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan hemşehrilerimizin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum."

Meteoroloji'den 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı - Son Dakika
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