"Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak zor, ancak imkansız değil"
1 saat önce
ABD'li kaynaklar, NATO üyesi Türkiye'yi trilyon dolarlık F-35 savaş uçağı programından çıkarmanın Ankara'nın jet üretim sürecindeki bütünsel rolünden dolayı zor olacağını ancak bunun imkansız olmadığını belirtti.
ABD'li kaynaklar, NATO üyesi Türkiye'yi trilyon dolarlık F-35 savaş uçağı programından çıkarmanın Ankara'nın jet üretim sürecindeki bütünsel rolünden dolayı zor olacağını ancak bunun imkansız olmadığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:17
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