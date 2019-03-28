"Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak zor, ancak imkansız değil"

ABD'li kaynaklar, NATO üyesi Türkiye'yi trilyon dolarlık F-35 savaş uçağı programından çıkarmanın Ankara'nın jet üretim sürecindeki bütünsel rolünden dolayı zor olacağını ancak bunun imkansız olmadığını belirtti.

ABD'li kaynaklar, NATO üyesi Türkiye'yi trilyon dolarlık F-35 savaş uçağı programından çıkarmanın Ankara'nın jet üretim sürecindeki bütünsel rolünden dolayı zor olacağını ancak bunun imkansız olmadığını belirtti.

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