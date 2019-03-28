Son Dakika Haberleri: "Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak zor, ancak imkansız değil"

"Türkiye'yi F-35 programından çıkarmak zor, ancak imkansız değil"

1 saat önce

ABD'li kaynaklar, NATO üyesi Türkiye'yi trilyon dolarlık F-35 savaş uçağı programından çıkarmanın Ankara'nın jet üretim sürecindeki bütünsel rolünden dolayı zor olacağını ancak bunun imkansız olmadığını belirtti.

ABD'li kaynaklar, NATO üyesi Türkiye'yi trilyon dolarlık F-35 savaş uçağı programından çıkarmanın Ankara'nın jet üretim sürecindeki bütünsel rolünden dolayı zor olacağını ancak bunun imkansız olmadığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:17 

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Türkiye, Ekonomi
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