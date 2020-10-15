Türkiye'yi gezen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Bilecik'e ulaştı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan proje ile Türkiye'yi dolaşan "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Bilecik'e geldi.

Ertuğrulgazi İlkokulun bahçesinde konuşlanan tırda 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıflardaki 300 öğrenci, kırmızı ışıklı ve yaya geçitli yol konularını uygulamalı ders ile öğrendi.

Özel eğitimciler tarafından verilen dersler, çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi.

Sınıf öğretmeni Dilek Aykut, AA muhabirine, derslerin verimli geçtiğini söyledi.

Çocukların uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendiğini belirten Aykut, "Çocuklarımıza küçük yaşta trafik eğitimi veriliyor, çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Kırmızı ışıkta durulması gerektiğini yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gerektiği, emniyet kemerinin takılması gerektiğini öğrendiler." dedi.

2. sınıf öğrencisi Selen Kaya da trafik polislerine teşekkür etti.