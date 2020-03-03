Türkiye'yi gezen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Siirt'te ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'yi gezen 'Mobil Trafik Eğitim Tırı' Siirt'te ulaştı - Son Dakika

Türkiye'yi gezen "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Siirt'te ulaştı

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan proje ile Türkiye'yi dolaşan "Mobil Trafik Eğitim Tırı", 50'nci il olan Siirt'e ulaştı.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan proje ile Türkiye'yi dolaşan "Mobil Trafik Eğitim Tırı", 50'nci il olan Siirt'e ulaştı.

Türkiye genelinde öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamındaki tır, Siirtli öğrencilerle buluştu.

Siirt Mehmetçik İlkokulu bahçesinde konuşlanan tır içindeki mobil sınıfa alınan öğrencilere, trafik eğitimi verildi, trafik kurallarına ilişkin özel olarak hazırlanan videolar izletildi.

Öğrenciler, daha sonra sahada kurulan özel parkurda trafik polisleri eşliğinde pedallı araçlar kullanarak, eğlenceli vakit geçirdi.

Siirt Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Enver Taşdemir, mobil tırda öğrencilere trafik polisleri eşliğinde teorik ve pratik eğitim verildiğini aktardı.

Projenin kentteki tüm ilkokul öğrencilerini kapsadığını belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

"İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıklarımızın hazırlamış olduğu protokol gereği mobil tır ilimize ulaştı. Burada amacımız ilkokul öğrencilerimize trafik bilincini aşılamak, trafiği sevdirmek, trafik kurallarını öğretmektir. Öncelikle trafik bilincini oluşturabilmek için öğrencilerimizi tırın içindeki mobil sınıflara davet ettik. İçerideki görsel materyaller ve video aracılığıyla bir sunum gerçekleştiriyoruz, daha sonra da hazırlamış olduğumuz sahada pratik eğitimimizi veriyoruz. Çocuklar oldukça keyifli bir eğitim aldı. Bu tür eğitimler öğrencileri trafik konusunda bilinçlendiriyor. Emeği geçenleri kutluyorum."

Siirt 80. Yıl İlkokulunda öğretmen Birgün Yılmaz Kaya da emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm öğrencileri mobil tırda trafik eğitimine tabi tuttuklarını aktardı.

İlk kez mobil sınıflarda trafik eğimi alan öğrencilerin bilgi sahibi olduğunu dile getiren Kaya, özel parkurlarda pedallı araçlar kullanan öğrencilerin keyifli zaman geçirdiğini, bu tür eğitimlerin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Öğrencilerden Sabahat Kanat ise büyüyünce trafik polisi olacağını belirterek, ilk kez özel parkurda pedallı araç kullanmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'yi gezen Mobil Trafik Eğitim Tırı Siirt'te ulaştı

Türkiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:27 Kaynak: AA
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