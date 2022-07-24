Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı

Türkiye tarihinde öyle videolar var ki bu videoları yeniden izleyenler, ilk kez çekilmiş gibi gülüyor. Türkiye'de bir dönem herkesi kahkaha attıran bir video daha sosyal medya kullanıcılarının arşivinden çıktı.

NEVRUZDA ATEŞ YAKMAK İSTEDİ

Bir lisenin bahçesindeki nevruz bayramı kutlamaları sırasında ateş yakmak isteyen itfaiye eri, hata yapınca önce kendisini sonra da etrafını yakıyor.

İZLEYENLER YİNE KAHKAHALARINI TUTAMADI

Sosyal medyada zaman zaman karşılaşılan bu videoyu izleyenler, günümüzde dahi kahkahalarına engel olamıyor.