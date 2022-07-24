Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı - Son Dakika
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Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı

24.07.2022 15:32

Sosyal medyada zaman zaman karşılaşılan efsane videoda bir lisenin bahçesindeki nevruz bayramı kutlamaları sırasında ateş yakmak isteyen itfaiye erinin hatasının ardından yaşananlar görülüyor. Videoyu izleyenler gülümsemekten kendini alamıyor.

Türkiye tarihinde öyle videolar var ki bu videoları yeniden izleyenler, ilk kez çekilmiş gibi gülüyor. Türkiye'de bir dönem herkesi kahkaha attıran bir video daha sosyal medya kullanıcılarının arşivinden çıktı.

NEVRUZDA ATEŞ YAKMAK İSTEDİ

Bir lisenin bahçesindeki nevruz bayramı kutlamaları sırasında ateş yakmak isteyen itfaiye eri, hata yapınca önce kendisini sonra da etrafını yakıyor.

İZLEYENLER YİNE KAHKAHALARINI TUTAMADI

Sosyal medyada zaman zaman karşılaşılan bu videoyu izleyenler, günümüzde dahi kahkahalarına engel olamıyor.

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İtfaiye, Türkiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı - Son Dakika
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