Türkiye'yi İzzet Volkan temsil etti - Son Dakika
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Türkiye'yi İzzet Volkan temsil etti

6 saat önce

ICC Dünya Odalar Federasyonu (WCF) 2020-2022 dönemi ilk Genel Konsey toplantısı Paris'te düzenlendi.

Türkiye'yi İzzet Volkan temsil etti, System.String[]

ICC Dünya Odalar Federasyonu (WCF) 2020-2022 dönemi ilk Genel Konsey toplantısı Paris'te düzenlendi. 12 bin odanın temsil edildiği WCF bünyesinde Türkiye'yi Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve WCF Genel Konsey Üyesi İzzet Volkan temsil etti.


"Ülkemizi, bölgemizi ve odamızı temsil etmekten dolayı büyük bir gurur duyuyorum"


ICC Dünya Odalar Federasyonu (WCF) 2020-2022 dönemi ilk Genel Konsey toplantısına iştirak eden Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, "Dünyanın çok farklı bölgelerinden, ticareti her zaman, her yerde, herkes için mümkün kılmak adına bir araya geldik. Apolitik bir sivil toplum kuruluşu olan WCF, 12 bin oda ve bu odalara bağlı iş dünyasının global ağını birleştirerek odalar topluluğunun temelini oluşturmaktadır" dedi.


"Dünya Odalar Federasyonu, sadece odaların daha üretken olmasını sağlamakla kalmaz, aralarındaki bağı da kuvvetlendirir" diyen İzzet Volkan, "Bu rolü ile WCF küresel çapta eşsiz ve gerçek bir forumdur. WCF faaliyetleri ve projeleri, yerel, bölgesel, ulusal ve karşılıklı olmanın yanı sıra kamu hukukuna ve özel hukuka göre kurulu tüm odaları kapsamaktadır. Özel sektörün gelişimini teşvik etmek, odaların kapasitelerini artırmak için WCF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve bölgesel kalkınma bankaları da dahil olmak üzere çok taraflı örgütler ile geniş çaplı güçlü bağlar geliştirmiştir. Ülkemizi, bölgemizi ve odamızı temsil etmekten dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev almanın, sahip olduğumuz potansiyeli, birikimi, ülkemizin gelişimini ve kalkınmasını anlatmak için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum" diye konuştu.


2 gün süren toplantıya; bazı ülkelerin bakanları, büyükelçileri ve diplomatları da eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Türkiye, Çorlu, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:27 Kaynak: İHA
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