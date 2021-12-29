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Pirinkayalar tüneli açıldı - Son Dakika

Pirinkayalar tüneli açıldı

29.12.2021 14:52
Pirinkayalar tüneli açıldı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle açıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle açıldı.

Zorlu kış şartlarında ulaşımın güvenli, hızlı ve kesintisiz olması amacıyla yapılan Pirinkayalar Tüneli hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferansla teşrif etti.

YILLIK 17,6 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK

Erzurum ile Artvin illerini bağlayacak Pirinkayalar Tüneli ile turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlanacak. 2 bin 272 metre uzunluğunda, tek tüpten oluşan tünel projesinin toplam uzunluğu bin 70 metrelik bağlantı yolu ile birlikte 3,34 kilometreye ulaşıyor. Proje ile Erzurum ve Artvin illerine ait havalimanları ve Artvin Limanı ile bütünleşerek, ulusal ve uluslararası bağlantıların parçası olacak. Aynı zamanda iç ve dış turizm sirkülasyonunun sağlanmasıyla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sunacaktır. Ayrıca mevcut yol 680 metre kısalacak. Projeyle, yıllık toplam 17,6 milyon TL tasarruf edilirken, karbon salınımı 230 ton azalacak

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Doğu Anadolu Bölgesini, Karadeniz Bölgesine bağlayan Erzurum-Artvin yolu üzerine inşa edilen Pirinkayalar Tüneli'nin hayırlı olmasını dileyerek, "Ak Parti hükümetleri döneminde Erzurum'un bölünmüş yol uzunluğunu 49 kilometreden alıp, 12 kat artırarak, 620 kilometreye çıkardık. Erzurum il genelinde halen devam eden tam 20 adet karayolu projemizde yoğun çalışma halindeyiz. Erzurum-Artvin karayolu üzerindeki Pirinkayalar Tüneli, zorlu bir topografyada yer alan dik ve dar 22 virajın yer aldığı, ağır kış şartlarında trafik akışının kesintiye uğradığı Pirinkayalar geçişini rahatlatacaktır. Bu şekilde, Erzurumlu dadaşımızın Karadenizli kardeşine ulaşımı çok daha rahat olacak. Sürücüleri zorlayan, özellikle kış aylarında tehlikesi iyice artan geçişler de tarihe karışacak. Projemizin yapıldığı bölge, 1. derece doğal sit alanı olduğu için yüksek çevre hassasiyetiyle çalıştık.

Pirinkayalar Tüneli; Tünel uzunluğu 2 bin 272 metre olan, Bağlantı yol uzunluğu 1070 metreyi bulan, Toplamda 3 bin 342 metre uzunluğa sahip olan tünel projesidir. Tünelimiz, mevcut hattaki ulaşım mesafesini 680 metre kısaltırken, geçiş süresini de 20 dakikadan 5 dakikaya indiriyor. Projemizin faaliyete geçmesiyle Karayollarımızdaki tünel uzunluğunu son on dokuz yılda on üç kat artırarak, 50 km den 639 km ye çıkarmış oluyoruz. 2002 yılı öncesinde Türkiye genelinde toplam 50 km tünel olduğunu hatırlarsak yolumuzun devamında Yusufeli'nde ki 56 km tüneli de tamamlıyoruz. Projelerimizle Erzurum, Artvin, Karadeniz sahil yolu, Artvin limanı, sarp sınır kapısını güvenli bir şekilde bağlayarak iki şehrin deniz, karayolu ve uluslar arası lojistiğinin kapasitesini artırmış oluyoruz. Medeniyetin göstergesi olan yollarımız, bölgenin üretim, istihdam, turizm ve ticaretine de canlılık katıyor. Projemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Sefa Tetik - Şahap Gürler/ İHA)

Pirinkayalar tüneli açıldı
Pirinkayalar tüneli açıldı
Pirinkayalar tüneli açıldı
Pirinkayalar tüneli açıldı
Pirinkayalar tüneli açıldı
Pirinkayalar tüneli açıldı
Pirinkayalar tüneli açıldı

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Uzundere, Türkiye, Erzurum, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pirinkayalar tüneli açıldı - Son Dakika


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