"Türkiye'yi Kaliteli Ve Sağlıklı Suyla Buluşturuyoruz"

Suyun kalitesinin ve korunmasının önemini vurgulayan Erikli Genel Müdürü S. Serdar Seyhanlı, kalite süreçleriyle de sektöre öncülük ettiklerini ifade etti. Sektörün lider markası olduklarını belirten Seyhanlı, " Dünya Su Günü'nün bu yılki teması kaliteli ve sağlıklı suya erişim. Biz de Erikli olarak kaynaktan doluma, dolumdan tüketim noktasına Türkiye'yi yüksek standartlarda kaliteli ve sağlıklı suyla buluşturuyoruz. Biz Bursa'ya, Bursa da Erikli markasına sahip çıktıkça çok daha başarılı sonuçlar elde edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin lider, en sevilen suyu Erikli, 22 Mart Dünya Su Günü'nü Uludağ dolum tesislerinde kutladı. Kaynaktan başlayarak dağıtımın son adımına kadar tüm süreçlerde uluslararası standartları benimseyen şirket, bu alandaki uygulamalarıyla sektöre öncülük ediyor.

Dünya Su Günü'nün bu yılki temasının kaliteli ve sağlıklı suya erişimin önemi olduğuna dikkat çeken Erikli Genel Müdürü S. Serdar Seyhanlı şunları söyledi:

"Ülkemiz su kaynakları açısından çok zengin bir ülke. Ancak suyun bolluğu kadar kalitesinin, korunmasının, standartlara uygun sağlıklı şişelenmesinin ve tüketicilere ulaştırılmasının da kaliteli ve sağlıklı suya erişimin önemli bir parçası olduğunu vurgulamak istiyorum. Unutmayalım ki, her su kaynağının kalitesi, lezzeti birbirinin aynı değildir. Her dolum tesisinin teknolojisi ve hizmet standartlarının da aynı olmadığına dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla geniş toplum kesimlerinin kaliteli ve sağlıklı suya erişiminin sağlanması bilgi, yatırım ve emek gerektiren hassas bir iştir."

Saatte 72 bin şişe dolduruyor

Erikli'nin dünyadaki en büyük dolum tesislerinden birisi Uludağ'da bulunuyor. Erikli'nin şirketin en büyük 8 markasından biri olduğunu belirten Seyhanlı, "Erikli'yi diğer sulardan ayıran en önemli özellik 'Tek Kaynak Eşsiz Lezzet' ilkesi. Sadece Uludağ'ın zirvesindeki kaynaklardan gelen Erikli'yi kalitesine ve lezzetine yakışır hassasiyette şişeliyoruz. Kalite bizim olmazsa olmaz değerimiz. Bu nedenle üretim süreçlerimizi ve ürün kalitemizi Avrupa Birliği mevzuatları ve Sağlık Bakanlığı mevzuatı ile birebir uyumlu olarak yönetiyoruz. Kaynaktan ambalaja tüm süreçlerimizde hem iç hem de dış denetimlere büyük önem veriyoruz. Dolum tesislerimizden yılda 1.200'den fazla numune alınarak denetim yapılıyor. Her bir değeri titizlikle inceliyor, suyun kaynaktan çıktığı tazelik ve saflıkla sofralara ulaşmasını önemsiyoruz" dedi.

Kaliteyi üretim ve hizmetin her aşamasında bir bütün olarak ele alan Erikli, iş güvenliğinde öncü çalışmalara imza atarken üretim hatlarını sürekli yenilemeyi ve sektöre öncülük etmeyi sürdürüyor. Dünyanın en hızlı dolum hatlarından biri ile saatte 72 bin şişe üretim kapasitesine sahip olan fabrikadaki üretim hatlarına son olarak küçük ve büyük, dönüşümlü cam şişe hatları da eklendi. 1000'in üzerinde bayi ile hizmet veren Erikli Su ve Meşrubat ailesinin ürünleri her gün 23 milyon bardakta tüketicilerle buluşuyor.

Son 10 yılda 1 milyar TL yatırım

Kaliteye verdikleri önem ve bu kapsamda yürüttükleri çalışmaların şirketin başarılarına da yansıdığını belirten Seyhanlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün Bursa'dan doğan bir marka olarak Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer alıyoruz. Bu hem bizim için büyük bir başarı, hem de bu başarımızla Bursa'ya katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Bursa'dan kazandığımızı Bursa'ya yatırıyor; Bursa'nın markası olduğumuzu her zaman gururla ifade ediyoruz. Son 10 yılda Türkiye'ye 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptık. 7 yıldır Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen Ekonomiye Değer Katan Şirket Ödülü'nün sahibi oluyoruz. 2018'de sıralamamızı da yükselterek ilk sıralarda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bursa'nın ortak değerlerini önemsiyor, şehrimizin bir diğer büyük markası olan Bursaspor'a desteğimizi sürdürüyoruz. Biz Bursa'ya, Bursa da Erikli markasına sahip çıktıkça çok daha başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz."

Erikli İyilik Fabrikası misafirlerini ağırlamayı sürdürecek

Suyu kaynaktan çıktığı anki saflığı ve lezzeti ile tüketicilerine ulaştırmak için aralıksız çalışan Erikli, bu konuda tüm paydaşlarında da bilinç oluşturmak amacıyla "Erikli İyilik Fabrikası" projesini başlattı. Proje kapsamında bugüne kadar Kestel'deki 2 binden fazla çocuk, Bursasporlu futbolcular, tüketiciler ve bayiler Erikli'nin lezzet yolculuğuna tanıklık etti. Dünya Su Günü için yürütülen etkinliklerle de dolum tesislerinin yakınlarındaki köylerde yaşayanlar, çalışanlar ve aileleri Erikli İyilik Fabrikası'nı gezme fırsatı buldu. Proje önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.