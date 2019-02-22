Türkiye'yi Neden Seviyorum' Klibi Sosyal Medyada Büyük İlgi Gördü

MACARİSTAN'IN ana muhalefet partisi Jobbik'in Genel Başkanlığını yürüttüğü süreçte Macaristan
'ın Türkiye
ile iyi ilişkiler kurmasını savunan, ve bu yüzden 'Müslüman olduğu iddia edilen' Gabor Vona, Türkiye sevgisini anlatan bir video hazırladı. Video, Vona'nın Türkiye ziyaretinde yaptığı, "Yanlışa cesurca karşı gelen ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan Atilla'nın torunlarıyız", "Küreselleşme ve liberalizmin karanlığında insanlığın son umudu İslam", "Biz Macarlar, Turan halkıyız ve bizim kardeşlerimiz Turan halklarıdır" şeklindeki konuşmayla başlıyor ve bu ifadelerden dolayı Macar hükümetinin aleyhinde Müslüman olduğu şeklinde kampanya başlattığını ifade ediyor.
BEN TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUM
Videoda Türkiye'nin çok güzel bir ülke, İstanbul
'un ise dünyanın en muhteşem şehirlerinden birisi olduğunu vurgulayan Vona, "Ben Türkleri gerçekten çok seviyorum ve Macaristan ile Türkiye'nin iyi ilişkilere sahip olması gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı. Macaristan'ın geleneksel olarak müttefiki olmadığını ve komşu ülkelerle de her zaman çok iyi ilişkilere sahip olmadığını belirten Vona, büyük güçlerin Macaristan'a ucuz iş gücü ve piyon olarak baktığına dikkati çekiyor. Uzmanların, 20. yüzyılda süper güç olgusunu kaybeden Türkiye'nin bu statüyü 21. yüzyılda tekrar geri kazanacağını öngördüğünü belirten Vona, Macaristan'ın uluslararası forumlarda Türkiye ile ittifak yapmasının önemli olduğunu vurguladı.
ERDOĞAN'IN YANINDA İYİ ÇOCUK ROLÜ OYNUYOR AMA Macaristan Başbakanı Viktor Orban
'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile buluşmalarında olumlu söylemler kullanıp iyi çocuk rolü yapmasına rağmen Macar hükümetinin izlediği politikalar dolayısıyla ülkede Türk düşmanlığının arttığına işaret eden Vona
iki millet arasındaki dostluğu güçlendirmek için mücadele ettiğini, Macar hükümetinin bunu aleyhinde kullanmasının ise üzüntü verici olduğunu söyledi.
'SULTANAHMET CAMİSİ MÜSLÜMANLIĞININ İSPATI'
Macaristan'da geçen yıl 8 Nisan'da düzenlenen genel seçimler öncesi ülkedeki İslam karşıtlığı, Gabor Vona üzerinden körüklenmeye çalışılmıştı. Vona, Türkiye ziyaretinde, Türkiye ve Türklerle ilgili bazı olumlu ifadeler kullanması üzerine, ülkedeki birçok yayın organı tarafından Müslüman olmakla 'suçlanmıştı'. Vona ve eşinin Türkiye ziyareti sırasında İstanbul'un simgelerinden olan Sultanahmet Camisi
önünde çektirdiği fotoğraf, 'Müslüman olduğunun ispatı' olarak yorumlanmıştı.