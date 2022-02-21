Üye Girişi
Türkiye'yi ocak ayında ziyaret eden yabancı sayısı 1 milyon 281 bin 666 oldu - Son Dakika

Türkiye'yi ocak ayında ziyaret eden yabancı sayısı 1 milyon 281 bin 666 oldu

21.02.2022 17:03
Türkiye'yi ocak ayında ziyaret eden yabancı sayısı 1 milyon 281 bin 666 oldu

Türkiye'yi ocak ayında, 1 milyon 281 bin 666 yabancı ziyaret etti.

Türkiye'yi ocak ayında, 1 milyon 281 bin 666 yabancı ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yayınladığı verilere göre, ocak ayında Rusya, 134 bin 215 kişi ile en çok turist gönderen ülke oldu, Bulgaristan 109 bin 971 ile ikinci, İran 106 bin 957 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa-OECD ülkelerinden Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı ise 314 bin 801 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi yollayan Avrupa ülkesi 102 bin 572 kişiyle Almanya olurken, İngiltere'den 34 bin 952, Hollanda'dan 34 bin 605, Fransa'dan 29 bin 664, Belçika'dan 16 bin 266, Avusturya'dan 12 bin 890, Polonya'dan ise 10 bin 313 ziyaretçi ağırlandı.

Ocak ayında 1 milyon 281 bin 666 yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'ye giriş yapan ziyaretçi sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 oranında artış kaydedildi. Çıkış yapan ziyaretçi sayısında da yüzde 138'lik artış yaşandı.

YORUMLAR
500
Türkiye'yi ocak ayında ziyaret eden yabancı sayısı 1 milyon 281 bin 666 oldu Türkiye'yi ocak ayında ziyaret eden yabancı sayısı 1 milyon 281 bin 666 oldu Bakan Kurum: 'Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var' Bakan Kurum: "Türkiye'nin acilen kapsamlı bir İklim Kanunu'na ihtiyacı var" Balıkesir'in kahvaltısıyla da tanıtılması için turizm hamlesi başlatıldı Balıkesir'in kahvaltısıyla da tanıtılması için turizm hamlesi başlatıldı

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Turizm, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'yi ocak ayında ziyaret eden yabancı sayısı 1 milyon 281 bin 666 oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:00 Eda Ece'den sevgilisiyle çıkan ayrılık haberlerine yanıt: Ben sinirlenince Buğrahan'ı takip etmeyi bırakıyorum
16:56 Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi! Polisin vatandaşı ikna çabaları devam ediyor
16:48 Simpsons'taki Bill Gates kehaneti büyük ses getirdi! Yaptığı şey tedirgin ediyor
16:38 Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
16:37 Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor!
16:34 Uber, 8 kişilik XL araçlarıyla İstanbul'da yeniden hizmete başladı! İşte ücret tarifesi
16:20 Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor
16:19 Ardahan'da doğdu, sadece ilkokulu okuyabildi! Dünya onu dönüştürdüğü otomobillerle tanıdı: İşte Malkoç'un okuduğu ahırdan bozma okul!
16:16 Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası! Alex: Brezilya'dan izliyorum!
16:08 Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 17:09:42. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'yi ocak ayında ziyaret eden yabancı sayısı 1 milyon 281 bin 666 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement