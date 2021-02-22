Türkiye'yi ocakta 509 bin 787 yabancı ziyaret etti - Son Dakika
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Türkiye'yi ocakta 509 bin 787 yabancı ziyaret etti

22.02.2021 13:58

TÜRKİYE'yi ocak ayında ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,48 azalarak 509 bin 787 oldu.

TÜRKİYE'yi ocak ayında ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,48 azalarak 509 bin 787 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre; 2021 yılı ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yıla göre yüzde 71,48 oranında azalış gösterdi. Ocak ayı ziyaretçi sayısı 509 bin 787 olarak kayıtlara geçerken, bunlardan 2 bin 901 kişiyi günübirlik ziyaretçiler oluşturdu. Ayrıca ocak ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok yüzde 65,60 oranla İstanbul'dan yurda girdiği belirlendi. İstanbul'dan yurda giren yabancı ziyaretçi sayısı 334 bin 825, Edirne'den 52 bin 698, Antalya'dan 47 bin 23, Şırnak'tan 15 bin 681, Artvin'den ise 8 bin 779 olarak kaydedildi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Türkiye'yi ocakta 509 bin 787 yabancı ziyaret etti - Son Dakika
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