Son Dakika Haberleri: Türkiye'yi Örnek Alıyoruz"

Türkiye'yi Örnek Alıyoruz"

1 saat önce

Sudan Dışişleri Bakan Vekili Bedreddin Abdullah, Türkiye ile Sudan arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesini istediklerini belirterek, "Türkiye'yi örnek alıyoruz.

Türkiye'yi Örnek Alıyoruz
Sudan Dışişleri Bakan Vekili Bedreddin Abdullah, Türkiye ile Sudan arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesini istediklerini belirterek, "Türkiye'yi örnek alıyoruz." dedi.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Vekili Bedreddin Abdullah, bakanlıkta, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nu kabul etti.

Görüşmede Abdullah, "İkili ilişkilerin gelişmesini istiyoruz. Türkiye'yi örnek alıyoruz ve bir ortak olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Abdullah, iki ülke arasındaki ilişkileri ilerletmek için özel sektöre, iş ziyaretleri ve ortak ekonomik forum düzenleme çağrısı yaptı.

Büyükelçi Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmede, iki ülke arasında siyasi, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

Teşvik ve bürokratik kolaylıkların sağlanması halinde çok daha fazla şirketin yatırım için Sudan'a geleceğini aktaran Neziroğlu, "Sudan'ın istikrarını önemsiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki Sudan ziyaretinde çeşitli alanlarda 22 anlaşma imzalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:45 Kaynak: AA

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