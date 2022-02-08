Üye Girişi
Türkiye'yi sarsan Murat Kartal cinayetinde ses kaydı ortaya çıktı - Son Dakika

Türkiye'yi sarsan Murat Kartal cinayetinde ses kaydı ortaya çıktı

08.02.2022 00:11
Türkiye'yi sarsan Murat Kartal cinayetinde ses kaydı ortaya çıktı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde dört gün boyunca yapılan gizemli kazıyla cesedi bulunan Murat Kartal'ın, öldürülmeden dakikalar önce kendi telefonuna aktardığı ses kaydı ortaya çıktı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde dört gün boyunca yapılan gizemli kazıyla cesedi bulunan Murat Kartal'ın, öldürülmeden dakikalar önce kendi telefonuna aktardığı ses kaydı ortaya çıktı. Sahte gözaltı formülüyle 2 polis tarafından evinden alınarak hasım olduğu Baybaşin ailesinin fertlerine teslim edilen Kartal ile polisler arasında geçtiği iddia edilen konuşmalarda sarsıcı diyaloglar geçiyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Şubat'tan itibaren Büyükçekmece'de boş bir arazide yapılan kazı çalışmasında 4 Şubat Cuma günü cesedi bulunan Murat Kartal'ın son ses kaydına ulaşıldı. Ülke gündemini sarsan ve dört gün boyunca yapılan gizemli kazıyla cesedi bulunan Murat Kartal'ın, öldürülmeden dakikalar önce kendi telefonuna aktardığı ses kaydında, sahte gözaltı formülüyle kendini evinden alarak hasımlarına teslim eden polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut arasında geçen diyaloglar kan dondurdu. Ses kaydında, hasım olduğu Baybaşin ailesinin fertlerine teslim edilmeden dakikalar önce polislerle maktulün arasında geçtiği iddia edilen konuşmalar yer alıyor. Polisler tarafından uzun süre gezdirilirken tedirgin olduğu ses tonuna yansıyan Murat Kartal'ın, polislerle aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak ailesine attığı öğrenildi.

"Niye böyle arabada geziyoruz"

Murat Kartal ile polis ekipleri arasındaki diyalogda polis memurunun, "Sen silahtan dolayı mı sıkıntı yapıyorsun?' sorusu üzerine hayatını kaybeden Kartal'ın, 'Abi silahtan sıkıntı yapmıyorum. Aldığım yer belli yani. Sıkıntı değil de ama niye böyle arabada geziyoruz. Onu anlamıyorum' cevabını verdiği polis ekibinin ise 'müsterih ol' diyerek karşılık verdiği görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Murat Kartal, Büyükçekmece, İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'yi sarsan Murat Kartal cinayetinde ses kaydı ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:37 Fatih Terim yurt dışına mı gidiyor? İtalyan kulübünün paylaşımı kafa karıştırdı
23:05 Bakan Nebati, Londra ziyareti hakkında açıklama yaptı: Görüşmeler olumlu geçti
22:55 İttifaklar arasında kıyasıya seçim yarışı! Yapılan son 13 anket derlendi, işte sonuçlar
22:36 6 parti olacağı konuşulan Millet İttifakı'ndan sonra Cumhur İttifakı da genişliyor
22:30 Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor
22:07 Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz, polislere silah salladı! Hakkında 4 suçtan işlem başlatıldı
21:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan artan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama: Yeni düzenleme gelecek
21:52 Alevi Dernekleri Federasyonu, elektrik faturalarını ödememe kararı aldı: ''Eşit yurttaşlık istiyoruz''
21:43 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan muhalefetin geçmiş olsun mesajları hakkında açıklama: İnşallah diğer alanlara da taşınır
21:11 Kazı esnasında kelepçeli cesedi bulunan Murat Kartal'ın son görüntüleri ve ses kaydı gün yüzüne çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 00:19:29. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'yi sarsan Murat Kartal cinayetinde ses kaydı ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement