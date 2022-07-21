Türkiye'yi sarsan olay! Uçaktaki yolculara verilen yemekte yılan ve salyangoz mu çıktı? - Son Dakika
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Türkiye'yi sarsan olay! Uçaktaki yolculara verilen yemekte yılan ve salyangoz mu çıktı?

21.07.2022 12:25

Sosyal medya uçaktaki yemek skandalını konuşuyor. Türkiye merkezli bir havayolu şirketinin uçağında yolculara ve ekibe ikram edilen yemeklerden yılan ve salyangoz çıktığı iddiası gündem oldu. Ortaya çıkan iğrenç görüntülere yolcular isyan ederken insan sağlığının hiçe sayılması büyük tepki topladı.

Türkiye'de faaliyet gösteren bir havayolu şirketinin uçaklarına ikram hizmeti veren catering firmasının yemeklerinden yılan ve salyangoz çıktığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Sosyal medyada infial yaratan videodaki detaylar, insan sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi.

YOLCULAR DURUMA İSYAN ETTİ

AirportHaber'in edindiği bilgilere göre ikram sırasında yemekten çıkan yılan başı ve salyangozun yanı sıra küflü yemekleri gören yolcular duruma isyan etti.

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SON DAKİKA: Türkiye'yi sarsan olay! Uçaktaki yolculara verilen yemekte yılan ve salyangoz mu çıktı? - Son Dakika
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