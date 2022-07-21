Türkiye'de faaliyet gösteren bir havayolu şirketinin uçaklarına ikram hizmeti veren catering firmasının yemeklerinden yılan ve salyangoz çıktığı iddia edildi.
Sosyal medyada infial yaratan videodaki detaylar, insan sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne serdi.
AirportHaber'in edindiği bilgilere göre ikram sırasında yemekten çıkan yılan başı ve salyangozun yanı sıra küflü yemekleri gören yolcular duruma isyan etti.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'yi sarsan olay! Uçaktaki yolculara verilen yemekte yılan ve salyangoz mu çıktı? - Son Dakika