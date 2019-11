Türkiye'yi sarsan olayda engelli gencin annesi konuştu

Türkiye'yi sarsan engelli gence şiddet olayında mağdurun annesi konuştu. Genci streç filme sarıp tekmeleyen, üzerine su döküp cinsel tacizde bulunan iki sanığın olaya "Şakaydı" demesi üzerine anne T.A., "Bir anne olarak beni düşünün. O görüntülerde şaka olacak bir durum var mı karar verin" dedi.



İzmir'in Konak ilçesinde bir pompa firmasında çalışan yüzde 50 engelli 18 yaşındaki A.H., iş yerinde çalışan F.K. ve N.S. tarafından eziyete maruz bırakıldı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde N.S. ve F.K. isimli şahıslar, A.H.'nin tüm vücudunu streç filme sarıp yere yatırdı, ardından tekme ve tokat atarak üzerine su döktü. Bir başka şahıs da durumu gülerek izlerken, görüntüler A.S. isimli başka bir kişi tarafından çekildi. Bu sırada A.H. "Yapmayın" diye bağırırken, şahıslar tavırlarını sürdürdü. Şahıslardan N.S.'nin engelli gence cinsel tacizde bulunduğu da görüntülere yansıdı. A.S. isimli ortak arkadaşları tarafından çekilen görüntü WhatsApp grubunda paylaşılınca A.H.'nin eşi R.H. bu paylaşımı görüp suç duyurusunda bulundu. A.H., savcılığa verdiği ifadede çekilen görüntülerin ikazına rağmen arkadaş WhatsApp grubunda paylaşıldığını ve N.S.'den şikayetçi olduğunu belirtti. Sanıklar soruşturma aşamasında yaklaşık 4 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemenin hazırladığı tensip zaptıyla tahliye edildi. Davanın ilk duruşması 21 Kasım'da görülecek



Sanık N.S. ifadesinde, A.H. ile her zaman "kardeş gibi" şakalaştığını, görüntüleri A.H.'nin isteği ile arkadaşların bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştığını ifade ederek, "Sanırım istemeden de olsa şakanın dozunu biraz kaçırdık" dedi.



Sanık F.K. da ifadesinde olayın şaka olduğunu ifade etti.



"İzleyince yere yığıldım"



Öte yandan A.H.'nin annesi T.A. yaşanan olay sonrası konuştu. Sanıklara tepki gösteren anne T.A., "Çocuğum bir firmada çalışıyordu. Akşam eve kafası kanlı geldi. Bir şey demeden kuşlara yem vermeye gitti. Telefonuna mesaj gelmeye başlayınca eşi telefona bakmış ve görüntüleri görmüş. Yanıma ağlayarak geldi. Görüntüleri izleyince yere yığıldım. Hemen karakola gittik. İfadelerimizi aldılar ama adamlar 4 gün tutuklanmadı, sonra 4 ay boyunca tutuklu kalıp salındılar. Bu görüntülerin şakaya benzer bir tarafı varsa ben davacı olmam. Cümle alem gördü. Bir anne olarak beni düşünün. O görüntülerde şaka olacak bir durum var mı karar verin. Oğlum hepten kötü oldu. Çocuğu ile ilgilenmiyor, yemek yemiyor. 21 Kasım'da duruşma var. O insanların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Çocuğumu streçe sarmışlar, su döküyorlar, tekmeliyorlar. Zorla öpmeye çalışıyorlar, taciz ediyorlar. İyi ki o görüntüyü gördük. Belki de çocuğuma daha kötü şeyler yapacaklardı. Görüntülerin tamamını izleyemedim bile. Hepimizin psikolojisi bozuldu, hepimiz perişanız" diye konuştu.



"Şaka olmadığı açık"



A.H.'nin avukatı Oğuzhan Bizkevelci, "Müvekkilimin istismara ve eziyete uğradığı dosyadaki delillerle açık bir şekilde ortada. Gereken savunmayı yaptık ama mahkeme tensip zaptıyla tahliye kararı verdi ama İzmir mahkemelerinin adaletine güveniyoruz. Sanıkların kaçma ve delil karartma şüphesi var. Olaydan bir utanma ve pişmanlık yaşamadıklarını gördük. 'Şaka amaçlı' diyorlar. Şaka amaçlı olmadıkları videolara yansıyor. Bu cinsel amaçla çekilmiş bir videodur. Biz ilk duruşmada İzmir mahkemelerinin adaleti sağlayacağına güveniyoruz. Bakanlığın dosyayı takip ettiğini duyduk. Bakanlığımıza da teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR