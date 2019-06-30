Son Dakika Haberleri: Türkiye'yi tehdit eden Hafter güçlerinde Amerikan ve Çin yapımı füzeler bulundu
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Türkiye'yi tehdit eden Hafter güçlerinde Amerikan ve Çin yapımı füzeler bulundu

1 saat önce

Libya'da Türkiye'yi tehdit eden General Hafter güçlerinin kontrolündeyken uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan hükümet tarafından ele geçirilen Garyan kasabasında Amerikan ve Çin yapımı füzeler bulundu

Türkiye'yi tehdit eden Hafter güçlerinde Amerikan ve Çin yapımı füzeler bulundu, System.String[]
Libya'da Türkiye'yi tehdit eden General Hafter güçlerinin kontrolündeyken uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan hükümetçe ele geçirilen Garyan kasabasında Amerikan ve Çin yapımı füzeler bulundu.

Trablus hükümeti güçleri, Hafter'i destekleyen birliklerin Trablus şehrine saldırıları sırasında kullandığı önemli bir üs olan Garyan kasabasının kontrolünü çarşamba günü almıştı. Yetkililer cumartesi günü bu harekat sonrası ele geçirilen silahları gazetecilere sergiledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:38 
Hükümet, Libya, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Dünya
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