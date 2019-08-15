Son Dakika Haberleri: Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 depreminin ağır bilançosu
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Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 depreminin ağır bilançosu

1 saat önce

Türkiye’yi yasa boğan, on binlerce insanın yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve sakat kaldığı, ekonominin büyük darbe aldığı 17 Ağustos 1999'da yaşanan acı depremin üzerinden 20 sene geçti.

Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 depreminin ağır bilançosu, System.String[]
Türkiye'yi yasa boğan, on binlerce insanın yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve sakat kaldığı, ekonominin büyük darbe aldığı 17 Ağustos 1999'da yaşanan acı depremin üzerinden 20 sene geçti.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve yerel saatle 03.02'de gerçekleşen Marmara depremi, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.
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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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