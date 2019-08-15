Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos 1999 depreminin ağır bilançosu
1 saat önce
Türkiye’yi yasa boğan, on binlerce insanın yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve sakat kaldığı, ekonominin büyük darbe aldığı 17 Ağustos 1999'da yaşanan acı depremin üzerinden 20 sene geçti.
Türkiye
'yi yasa boğan, on binlerce insanın yaşamını yitirdiği, yaralandığı ve sakat kaldığı, ekonominin büyük darbe aldığı 17 Ağustos 1999'da yaşanan acı depremin üzerinden 20 sene geçti.
Merkez üssü Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesi olan ve yerel saatle 03.02'de gerçekleşen Marmara
depremi, Ankara
'dan İzmir
'e kadar geniş bir alanda hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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