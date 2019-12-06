Son Dakika Haberleri: Türkiye'yi ziyaret eden AB heyeti, ilişkilerin önemini vurguladı
Son Dakika Güncel Türkiye'yi ziyaret eden AB heyeti, ilişkilerin önemini vurguladı - Son Dakika

Türkiye'yi ziyaret eden AB heyeti, ilişkilerin önemini vurguladı

6 saat önce

1 Aralık'ta göreve başlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Türkiye'ye düzenledikleri ilk ziyarette ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'yi ziyaret eden AB heyeti, ilişkilerin önemini vurguladı, System.String[]

1 Aralık'ta göreve başlayan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Türkiye'ye düzenledikleri ilk ziyarette ikili ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

AB Türkiye Delegasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Schinas ve Johansson'un Ankara'da verimli görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilerek, ikilinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı ve TBMM Başkanvekili Levent Gök tarafından kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ziyaret, AB'nin aday ülke, stratejik ortak ve komşu Türkiye ile iş birliği ve bağlarını sürdürme konusunda kararlı olduğunu somut bir şekilde göstermiştir." ifadesine yer verildi.

AB'deki yeni siyasi dönemin bu kararlılığı tekrar yenileme açısından bir fırsat olduğu kaydedilen açıklamada, Komisyonun görevi devraldığı ilk haftada Türkiye'ye ziyaret düzenlemesinin de bunun bir göstergesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Schinas ve Johansson'un ziyaret kapsamında Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunu tekrar vurguladığına dikkati çekilerek, AB'nin de Türkiye'deki sığınmacılara destek mekanizmasını güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiğinin altı çizildi.

"AB desteğini sürdürmeli"

Schinas ve Johansson'un sığınmacılar bağlamında ihtiyaçların süreceğinin farkında olduğu kaydedilen açıklamada, "Söz konusu ihtiyaçlara ilişkin AB desteğini sürdürmeli." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, Türkiye ve AB'nin 2016 göçmen mutabakatına olan bağlılığını yinelediği ifade edildi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ordu, Ceren'e ağladı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması Gençlerbirliği taraftarından ilginç koreografi Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 01:29:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'yi ziyaret eden AB heyeti, ilişkilerin önemini vurguladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]