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Türkiye'yi ziyaret eden turistlerin yeme içme harcamaları 5,1 milyar dolar oldu
6 saat önce
Türkiye'yi bu yılın ocak-eylül döneminde ziyaret eden turistlerin yeme içme harcamaları 5,1 milyar dolar oldu.
Türkiye'yi bu yılın ocak-eylül döneminde ziyaret eden turistlerin yeme içme harcamaları 5,1 milyar dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın 9 ayında Türkiye'yi yurt dışından 4 milyon 555 bin 361'i Türk vatandaşı olmak üzere 39 milyon 953 bin 91 kişi ziyaret etti. Söz konusu dönemde turizm geliri yaklaşık 26,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:09
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