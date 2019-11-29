Türkiye'yi ziyaret eden yabancıların sayısı Ekim'de arttı

Türkiye'yi 2019 yılı Ekim ayında ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,28 artış kaydedildi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019 Ekim dönemi giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşların verilerini açıkladı. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2019 yılı Ekim ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,28 oranında bir artış göstererek 4 milyon 291 bin 574 oldu. Ekim ayında Türkiye'ye gelen 4 milyon 291 bin 574 yabancı ziyaretçinin 54 bin 225 (yüzde 1.26)günübirlikçi oldu.



En çok Antalya'ya gelindi



Ekim ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; Antalya yüzde 38,10 (1 milyon 635 bin 73) ile birinci, İstanbul yüzde 31,40 (1 milyon 347 bin 554) ile ikinci, Edirne yüzde 8,12 (348 bin 285) ile üçüncü, Muğla yüzde 6,37 (273 bin 343) ile dördüncü ve Artvin yüzde 4,29 (184 bin 59) ile beşinci şeklinde gerçekleşti.



Yabancı sayısında artış



2019 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,47 artış göstererek 40 milyon 719 bin 786 oldu. 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye gelen 40 milyon 719 bin 786 yabancı ziyaretçinin 473 bin 314 (yüzde 1.16) günübirlikçi oldu.



Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında; Antalya yüzde 34,71 (14 milyon 135 bin 788) ile birinci, İstanbul yüzde 31,17 (12 milyon 690 bin 376) ile ikinci, Edirne yüzde 9,16 (3 milyon 730 bin 444) ile üçüncü, Muğla yüzde 7,87 (3 milyon 203 bin 258) ile dördüncü ve Artvin yüzde 4,77 (1 milyon 943 bin 400) ile beşinci şeklinde gerçekleşti.



En çok Rus geldi



2019 yılı Ekim Ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. yüzde 18,45 (791 bin 679) ile birinci, Almanya yüzde 14,92 (640 bin 157) ile ikinci, Bulgaristan yüzde 6,02 (258 bin 550) ile üçüncü sıradadır. Bulgaristan ülkesini İngiltere (Birleşik Krallık) ve İran izledi.



2019 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Fed. yüzde 16,44 (6 milyon 694 bin 453) ile birinci, Almanya yüzde 11,42 (4 milyon 649 bin 494) ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 6,00 (2 milyon 442 bin 375) ile üçüncü sıradadır. İngiltere (Birleşik Krallık) ülkesini Bulgaristan ve İran izledi.



Geçici verilere göre; 2019 yılı Ekim ayında Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,19 (1 milyon 298 bin 410) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 14,75 (1 milyon 444 bin 607) değerinde bir artış kaydedildi.



Geçici verilere göre: 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye'ye giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,63 (13 milyon 846 bin 437) değer ile bir artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 9,19 değerinde (13 milyon 840 bin 425 ) bir artış kaydedildi. - İSTANBUL