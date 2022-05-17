Türkiye'yi ziyarete gelecek İsveç ve Finlandiya heyetinin çantasında iki teklif olacak - Son Dakika
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Türkiye'yi ziyarete gelecek İsveç ve Finlandiya heyetinin çantasında iki teklif olacak

17.05.2022 11:47
Türkiye'yi ziyarete gelecek İsveç ve Finlandiya heyetinin çantasında iki teklif olacak

İsveç ve Finlandiya heyetleri, NATO üyelik başvurularını görüşmek için pazartesi günü Türkiye'ye gelmeyi planlıyor. Konuyla ilgili bir bir haber kaleme alan İngiliz The Times gazetesi, Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenen diplomatların 2019'da başlayan silah ambargosunun kaldırılması ve PKK'ya karşı çetin önlemlerin alınmasını teklif edebileceğini yazdı.

The Times gazetesi 'NATO Rusya'nın kapı eşiğinde Baltık füze kalkanı kurmaya zorlanıyor' başlığıyla sunduğu haberde Türkiye'ye üç paragraf ayırdı. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin önünde daha ciddi bir engel olduğunu kaydeden The Times, Ankara'yı ziyaret edecek diplomatların 2019'da başlayan silah ambargosunun kaldırılması ve PKK'ya karşı çetin önlemlerin alınmasını teklif edebileceğini yazdı.

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Finlandiya, İsveç, Nato, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'yi ziyarete gelecek İsveç ve Finlandiya heyetinin çantasında iki teklif olacak - Son Dakika
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