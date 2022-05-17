Türkiye'yi ziyarete gelecek İsveç ve Finlandiya heyetinin çantasında iki teklif olacak - Son Dakika

The Times gazetesi 'NATO Rusya'nın kapı eşiğinde Baltık füze kalkanı kurmaya zorlanıyor' başlığıyla sunduğu haberde Türkiye'ye üç paragraf ayırdı. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinin önünde daha ciddi bir engel olduğunu kaydeden The Times, Ankara'yı ziyaret edecek diplomatların 2019'da başlayan silah ambargosunun kaldırılması ve PKK'ya karşı çetin önlemlerin alınmasını teklif edebileceğini yazdı.