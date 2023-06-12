Türkiye, yılbaşından bu yana 42 bin 685 düzensiz göçmeni sınır dışı etti - Son Dakika
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Türkiye, yılbaşından bu yana 42 bin 685 düzensiz göçmeni sınır dışı etti

12.06.2023 17:49

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından bu yana 42 bin 685 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin, charter seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı edildiği belirtildi. Ayrıca, Türkiye'deki sınır dışı mekanizmasının Avrupa ortalamasına göre çok daha üstünde bir başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, düzensiz göçle mücadelede sınır tedbirlerinin yanı sıra, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlerin yakalanmasına yönelik denetimlerin sürdüğü kaydedildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin, charter seferleri (özel uçuş) ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı edildiği belirtildi.

Yılbaşından bu yana 42 bin 685 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

AFGANİSTAN'A 28 CHARTER SEFERİ

Avrupa ortalamasına göre, Türkiye'deki sınır dışı mekanizmasının, çok daha üstünde bir başarıyla gerçekleştirildiği kaydedilerek, "Yılbaşından bu yana Afganistan'a 28'inci charter seferi Ankara'dan gerçekleştirilmiştir. İstanbul ve Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Esenboğa Havalimanı'na getirilerek, kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktasından geçirilmesinin ardından Afganistan Hava Yolları'na ait uçakla ülkelerine gönderilmiştir" denildi.

Yılbaşından bu yana 42 bin 685 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

13 BİN 725 AFGAN GÖNDERİLDİ

Böylece bu yıl Afganistan'a düzenlenen 28 charter seferi ile 4 bin 550 ve tarifeli uçuşla 9 bin 175 olmak üzere toplam 13 bin 725 Afganistan vatandaşının ülkesine döndüğünün kaydedildiği açıklamada; yılbaşından itibaren tüm uyruklardan sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış göstererek 42 bin 685'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Bunlar nereden geliyorlar ülkeye. Demekki sınırlar elek gibi. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Afganistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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