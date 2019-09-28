Türkiye yılda 214 milyar liralık gıda israf ediyor
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Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Aziz Akgül, "Türkiye'de yılda israf edilen gıda miktarı 26 milyon tondur.
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Aziz Akgül, "Türkiye'de yılda israf edilen gıda miktarı 26 milyon tondur. Bunun karşılığı 214 milyar lira. Türkiye'de günde 4,9 milyon ve yılda 1,7 milyar ekmek israf ediliyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:36
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