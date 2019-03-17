Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası

Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, Marmaris'te sona erdi.

Türkiye Yıldız Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, Marmaris'te sona erdi.



Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 51 ilden 490 sporcu katıldı.



13 sıklette Trabzon'dan katılan boksörler 6 sıklette şampiyon olarak dikkati çekti.



Şampiyonada, 13 sıklette altın madalyayı şu sporcular kazandı:



- 46 kilo Mehmethan Çınar (Trabzon)



- 48 kilo Abdullah Karpuz (Trabzon)



- 50 kilo Gökay Yılmaz (Trabzon)



- 52 kilo Doğanay Öztürk (Trabzon)



- 54 kilo İbrahim Otcu (Erzurum)



- 57 kilo Mehmet Yıldırım Ballıoğlı (Ankara)



- 60 kilo Bedirhan Kalkan (Trabzon)



- 63 kilo Bilge Kağan Kanlı (Trabzon)



- 66 kilo Orhan Mehmet (Bursa)



- 70 kilo Fatih Baki Çiftçi (Sakarya)



- 75 kilo Muhammet Fırat Deniz (İstanbul)



- 80 kilo Muhammet Tayyar Türkoğlu (Kahramanmaraş)



- +80 kilo Burak Çelik (Bursa)



Dereceye giren sporculara madalyalarını, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz İlkay Arın verdi.

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