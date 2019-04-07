Son Dakika Haberleri: Türkiye Yıldızlar Bilek Güreşi Birinciliği Sona Erdi

Türkiye Yıldızlar Bilek Güreşi Birinciliği Sona Erdi

36 dakika önce

Ordu'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Bilek Güreşi Birinciliği müsabakaları sona erdi.

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Ordu'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Bilek Güreşi Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Durugöl Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 55 ilden 561 sporcu katıldı.

Kıyasıya müsabakaların yapıldığı şampiyonanın ardından sağ ve sol kolda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, madalya töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonada başarılı olan sporcuları 14-22 Mayıs'ta Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na götürmek istediklerini belirterek, gençlerin başarılı olmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kurt, okul çağındaki çocukların branşlarıyla tanışmasının sevindirici olduğunu ifade ederek, "Yetenekli gençlerin branşımızla tanışmasının ileride ülkemizi temsil edecek başarılı sporcuların oluşmasında çok etkili olacağını düşünüyorum." dedi.

Mayısta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na 132 kişilik kafileyle katılacakları kaydeden Kurt, "Bu şampiyonada takım halinde ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Çünkü çok başarılı sporcularımız var." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası'nın ise kasımda Romanya'da yapılacağını belirten Kurt, buraya da Avrupa Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları götüreceklerini söyledi.

Niyazi Kurt, bilek güreşinde yaklaşık 17 bin faal sporcuları olduğunu da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:52 Kaynak: AA

Ordu, Avrupa, Türkiye, Spor
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