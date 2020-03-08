Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası sona erdi

29 dakika önce

Tokat'ta düzenlenen Türkiye Yıldız Erkekler Serbest Stil Güreş Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Tokat'ta düzenlenen Türkiye Yıldız Erkekler Serbest Stil Güreş Şampiyonası sona erdi.


Türkiye Yıldız Erkekler Serbest Stil Güreş Şampiyonası, Tokat'ın ev sahipliğinde 70 ilden gelen 900 sporcunun katılımıyla Ali Yücel Spor Salonu'nda yapıldı. 3 gün süren güreş müsabakaları final maçları ile tamamlandı. Serbest stil erkekler takım klasmanında 135 puanla Tokat birinci, 110 puanla İstanbul ikinci ve 100 puanla Bursa da üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali takdim etti. - TOKAT

Türkiye, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:24 Kaynak: İHA
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