Son Dakika › Spor › Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor
Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası sona erdi
29 dakika önce
Tokat'ta düzenlenen Türkiye Yıldız Erkekler Serbest Stil Güreş Şampiyonası sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:24 Kaynak: İHA
Tokat'ta düzenlenen Türkiye Yıldız Erkekler Serbest Stil Güreş Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Yıldız Erkekler Serbest Stil Güreş Şampiyonası, Tokat'ın ev sahipliğinde 70 ilden gelen 900 sporcunun katılımıyla Ali Yücel Spor Salonu'nda yapıldı. 3 gün süren güreş müsabakaları final maçları ile tamamlandı. Serbest stil erkekler takım klasmanında 135 puanla Tokat birinci, 110 puanla İstanbul ikinci ve 100 puanla Bursa da üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali takdim etti. - TOKAT
Son Dakika Çaykur Rizesporlu oyuncular, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı Bakan Varank: Çankaya'nın güvenliği Afrin'den başlar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul projesi en yakın zamanda ihaleye çıkıyor