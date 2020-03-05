Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Tokat'ta başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Tokat'ta başladı - Son Dakika Spor

Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Tokat'ta başladı

6 saat önce

Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Tokat'ta başladı.

Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Tokat'ta başladı, System.String[]

Türkiye Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Tokat'ta başladı.

Ali Yücel Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun açılış seremonisinde sporcular, "Başımız sağ olsun" pankartı açarak asker selamı verdi.

Vali Ozan Balcı, bir süre müsabakalarını izlediği sporculara başarı diledi.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da organizasyona 70 ilden 1100 sporcunun katıldığını belirterek, "Genç sporcu kardeşlerimiz bir taraftan rekabete girecek, diğer taraftan madalyalarını alacaklar. Ayrıca Tokat'a güzel bir güreş ziyafetini sunmuş olacaklar." diye konuştu.

Türkiye, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:38 Kaynak: AA
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