Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası sürüyor

Türkiye Karate Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor.
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, kata müsabakaları gerçekleştirildi.
50 ilden 860'ı erkek bin 550 sporcunun katıldığı şampiyonada, 130 hakem, 50 idareci ve 200 antrenör görev alıyor.
29 Ağustos'a kadar sürecek şampiyonanın açılış seremonisi ise 27 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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