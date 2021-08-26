Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası sürüyor

29 Ağustos'a kadar sürecek şampiyonanın açılış seremonisi ise 27 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

50 ilden 860'ı erkek bin 550 sporcunun katıldığı şampiyonada, 130 hakem, 50 idareci ve 200 antrenör görev alıyor.

Türkiye Karate Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri 'de devam ediyor.

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