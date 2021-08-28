Türkiye Karate Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor.
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde, 50-55 kilo arası sporcuların müsabakaları gerçekleştirildi.
50 ilden 860'ı erkek bin 550 sporcunun katıldığı şampiyonada, 130 hakem, 50 idareci ve 200 antrenör görev alıyor.
Şampiyona yarın final maçlarıyla son bulacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası, Kayseri'de sürüyor - Son Dakika Spor